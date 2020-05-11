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夜店群聚達85例！南韓疫情又拉警報　首爾市首提「重啟校園」再延1周

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▲▼ 南韓學校消毒。（圖／達志影像）

▲ 南韓學校在重啟前進行消毒。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓國高中小受到新冠肺炎（COVID-19）影響，三度延後開學，原預計13日起陸續恢復到校上課，未料首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，提升社區傳播風險。首爾教育廳原訂11日說明重啟學校的詳細辦法，卻在10日臨時取消記者會，也向中央政府提議，將恢復到校上課的時間再往後延一周。

南韓約有1.1萬所學校因疫情延後開學，國高中小4月起實施線上授課。疫情減緩後，教育部月初決定，13日起分批恢復到校上課，由高三學生首先開始，預計6月1日前讓各級學校全數回到正軌。但首爾梨泰院夜店群聚感染相關個案激增至85例，確診者遍布全國，其中49例集中首爾，疫情再度拉警報，讓學生家長紛紛緊張。

首爾市教育監曹喜昖原訂11日召開「到校上課運行方案記者會」，說明各級學校防疫現況，以及恢復到校上課後的學校運行辦法。但截至10日為止，梨泰院夜店相關個案累計54例，病毒傳播風險擴大。首爾市教育廳因此在記者會前喊停，召開緊急會議商討對策。

曹喜昖11日也在臉書上發文表示，隨著夜店群聚相關病例激增，疫情再度大規模擴散的可能性也增加，若眼下的趨勢持續，有必要重新規劃學生到校上課的日程，成為全國17個行政區中首名正式提出延後恢復的教育監。

他已經向政府提議，將學校重啟的日期順延一周，即將高三學生到校上課的日期延至20日，待5日鬆綁的社交距離政策經過2周，屆時再討論是否恢復。

►梨泰院夜店「激增至85例」遍布全國！首爾市下令強制篩檢　3千人仍失聯

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