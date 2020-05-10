昨天提前過母親節...北市羅斯福路火警兒死母命危　起火點沒有使用電器





▲北市警消從火場救出張姓老婦人緊急送醫，目前仍在加護病房搶救中。（圖／記者游宗華翻攝）

記者張君豪／台北報導

悲傷母親節！台北市羅斯福路四段1間舊公寓10日清晨發生大火，北市消防局獲報出動逾20輛消防、救護車到場灌救，並在4樓公寓火場內臥室發現已被燒成焦屍的孫姓男子（67歲）、同戶浴室內發現已休克無呼吸心跳的張姓老婦人（95歲），警消調查發現臥室為第一起火點，但屋內並無使用電器，起火原因仍待警方調查。

▲北市警消從火場救出張姓老婦人緊急送醫，目前仍在加護病房搶救中。（圖／記者游宗華翻攝）

根據警消調查，孫姓死者為張姓老婦人的兒子，多年前因腦瘤開刀後下身癱瘓，日常生活不便需要家人照顧目前單身，平常都靠張姓老婦人幫忙打理生活三餐，張家共有5名子女，但已各自在外成家，9日張家小孩還曾返家幫母親慶祝母親節並探視長兄，未料卻因凌晨一場惡火造成天人永隔悲劇。

消防局針對這場火警調查，現場燃燒面積約15平方公尺，公寓住戶內僅有家具裝潢被燒毀，火災約在20分鐘內撲滅，但消防員入內搜救，發現孫男已被惡火燒焦命喪臥室床上，張姓老婦人則休克倒臥浴室內無呼吸心跳，目前仍在萬芳醫院加護病房插管急救。

消防員說，現場火勢不大，燃燒面積約15平方公尺，火場內有許多家具與裝潢物被燒毀，但火勢約20分鐘後被撲滅；消防員事後進入火場清查，赫然發現屋內臥室的床上有一具焦屍。

消防員研判，張姓老婦發現火災後，可能因年紀大行動緩慢，無法立刻逃出火場，於是躲進浴室內；但浴室門並非閉密，濃煙竄入浴室後，張吸入過多濃煙而失去呼吸心跳。孫男因行動不便，儘管發生火警仍無力逃生被惡火燒成焦屍、但因起火點該戶臥室內並無電器使用，詳細起火原因仍待消防局火調人員鑑定後才能釐清。

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