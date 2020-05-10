北市公寓凌晨火警！母子相依為命…「腦麻兒燒成焦屍」9旬婦嗆昏命危

圖、文／鏡週刊

台北市羅斯福路五段一棟公寓，在今（10日）母親節凌晨竄出火光，警消抵達後，發現屋內有一名9旬老婦遭濃煙嗆昏，已無呼吸心跳；另名60歲男子已成焦屍。警消調查，2人是相依為命的母子，但疑因行動不便造成憾事，詳細起火原因仍在釐清中。

10日凌晨5點，文山區羅斯福路五段一間公寓4樓突然冒出濃煙，住戶聽到消防警報器聲隨即逃生下樓，警消獲報派出20輛消防車、救護車持援，在10分鐘內抵達火場，僅20分鐘就撲滅火勢。不過在屋內廁所發現高齡95歲，已無呼吸心跳的張姓老婦人，研判遭濃煙嗆昏，將她送往萬芳醫院急救，目前仍未脫險；另老婦罹患腦性麻痺、行動不便的67多歲的長子，被發現倒臥床上，已成一具焦屍。

據了解，張婦育有5名子女，除長子生活無法自理由老婦照顧，其餘都在國外或他處居住。鄰居透露，老婦的子女們在母親節前夕還返家與母親、大哥相聚，不料卻因惡火逃生不及釀成悲劇。

台北市消防局表示，現場為5層含頂加的建物，起火點在4樓，燒損家具裝潢，燃燒面積約15平方公尺，目前火調人員還在調查起火原因。



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