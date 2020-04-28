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快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

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▲▼ 澎恰恰慶生。（圖／八大提供）

▲警方證實澎恰恰（右二）出面向警方報案。（圖／資料畫面）

記者張君豪、蕭雅玲／台北報導

近日驚傳台灣知名藝人、主持人澎恰恰因向地下錢莊借了上千萬元的高利貸債務，日前被黑幫逼債利滾利背負超過億元新台幣債務，外傳彭恰恰情緒低落自覺無法償債，企圖尋短遭家人制止，上週在家人勸導陪同下親赴刑事局報案請求警方協助。

刑事局證實在4月中旬由值日外勤隊偵七大隊獲報受理，目前警方已證實澎恰恰並未遭逼債還款，而是澎恰恰需錢孔急，對外放風聲需要借貸，但有自稱「金主」手頭有閒錢的好友要澎洽洽先匯點保證金當作抵押，澎恰恰匯款新台幣100多萬後，對方卻未依約定借錢給他，澎暴怒認為遭到好友詐騙憤而向刑事局報案求助，目前刑事局偵七大隊已根據澎恰恰提供資料及雙方通聯紀錄著手調查中。

對此，記者求證澎恰恰，他表示：「沒有這回事，是最近沒新聞嗎？」澎恰恰笑言，今接獲記者的求證電話還覺得很訝異，他表示，昨天到八大錄製節目，錄到凌晨一點多才回家，今天因做過神經痛，起床就到診所回診，接著到三立去開會，並為節目錄音，莫名其妙傳出他自殺消息。

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