新北市府9千多件紓困案「多處沒審」！ 衛福部證實：僅新北這樣做

▲衛福部週末加班進行資料建檔查核情形。（圖／衛福部提供）

記者林妤柔／採訪報導

新北市政府趕在周休二日前把通過初審的9301件紓困申請案送往衛福部，導致衛福部員工人力嚴重不足，更引來「甩鍋」的批評聲浪。衛福部社工司司長楊錦青表示，目前紓困申請送審，資料不齊、直接送到衛福部的只有新北市，其他縣市都沒有這樣，同仁本來都要回家趕過母親節，也因此事而延後趕車過節。

新北市政府在這周五（8）急將通過初審的9301件紓困申請案送往衛福部，讓許多衛福部同仁必須連夜加班。今早社工司司長楊錦青證實此事，指出目前這麼做的只有新北市。她表示，以往承辦急難紓困的同仁只有一兩位，突然辦這麼大的案子，為了不影響民眾權益，也承接下來了。

請繼續往下閱讀...

不過，因為新北市將大量資料送往衛福部，導致人力嚴重不足。楊錦青表示，原業務單位只有一兩位人員，所幸部裡的其他單位協助，昨天緊急調動133人來審核資料，今天則有110多位同仁努力消化這些資料。

▲新北市府運來55箱9301件民眾申請資料。（圖／衛福部提供）

問及員工是否來得及過母親節，楊錦青先表達對員工的感謝，表示這周因為是母親節，很多同仁都準備回家、回鄉，但為了民眾權益，他們也都延後搭車過節。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨日（9）記者會上表示，上午有到衛福部了解，此次共召集100位員工與義工在週日趕工幫忙，希望最快能夠把事情做好，他也隨手翻了幾份資料，有人寫一個月月收3萬5000元，一看就知道不會通過；還有人家庭存摺才2000多元，或者是收入很少的洗碗工，一看就知道符合條件，希望這些案件都能留在第一線，中央地方一起配合，把事情做得更好。