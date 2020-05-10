周末加班審萬元紓困　公所曝「4條件最麻煩的一點」：衛福部幫我們！

▲台中市北屯區公所人員周末加班建檔。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

各地區公所周末加班，忙著將這幾天收到的萬元紓困申請案建檔，利用衛福部原有的「全國社政資訊整合系統」，開了急難紓困欄目來處理，但收件建檔後要怎審核？如果要區公所來審核，其中有一項條件「家戶存款、收入」，公所人員根本無從查證，一定得送往中央。另外，民眾申辦時簽下的切結書，如果填寫不實不只得繳回補助金，還可能得面臨最重5年刑期。

台中市北屯區公所社會課公務員劉謦賢接受《東森新聞》訪問表示，建檔一件差不多3到5分鐘，周六建檔90到100份左右；系統操作上滿熟悉的，是衛福部以前就存在的系統，只是針對這次疫情關係有新增功能。

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公務員填入基本資料後，按個按鈕就可初步過濾申請人，是否領過其他政府機關提供的紓困補助。北屯區公所社會課長莊効諭說，系統清楚顯示申請人有無勞健保、相關的財稅、財調和其他的紓困補助等，所以不會有重複申領的狀況。

▲▼公所人員使用衛福部原有的「全國社政資訊整合系統」，將萬元紓困申請案建檔。（圖／東森新聞）

申請4個條件包括「原有工作受到影響」（工作證明或切結書）、「未加入軍、公、教、勞、農保社會保險」、「未領其他政府機關紓困補助」，以及「依家戶存款收入計算生活費」，前三項區公所人員都能審，最麻煩的就是第四項，民眾個人存款、收入無從查證。

莊効諭指出，剛開始時會請民眾附全戶的存摺、存簿，「但有時候他會取巧，拿最少的那本過來。希望衛福部能幫我們協助，做一個完善的系統審核程式。」

再加上這項萬元紓困申請以家戶單位，按居住地來看，原本要求住戶籍地的民眾提供戶口名簿，租房子的人要附上租賃契約，現在都不用了；工作證明也都只要簽切結書，就只能以誠信為原則。

如果切結書填寫不實，不只民事部分得繳回補助，刑事部分則可能有詐欺的嫌疑，屬於非告訴乃論，一定得查可能得上法庭，並面臨5年以下刑期。

▼北屯區公所社會課長莊効諭說，希望衛福部做一個完善的系統審核程式。（圖／東森新聞）