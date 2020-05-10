送萬件紓困申請給中央挨批甩鍋　侯友宜：從頭到尾都奉中央指示

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

新北市府趕在周休二日前把通過初審的9301件紓困申請案送往衛福部，有衛福部員工抱怨形同癱瘓，更引來甩鍋批評，衛福部長陳時中也喊話「有些案子地方就能處理」，對此，新北市長侯友宜10日受訪時強調「從頭到尾都奉中央指示辦理」，已認定資格沒問題的，預計禮拜一就能快速發送，而認定困難的則採取從寬認定，市長會扛起責任。

侯友宜表示，急難紓困方案一出來，基層因為難認定，壓力都很大，「我第一時間就說，基層同仁從寬認定，市長扛責任，快速發放，但行政院希望地方快速收件、中央審核，在行政院指示下，立即要求同仁連夜加班，把所有案件搜集後，初步過濾三分之一不符資格後，再轉送中央審核，一切按照中央指示來做。」

侯友宜表示，昨天看到衛福部又說，希望地方能審就審，那也沒問題，中央要地方審，市長就負起責任，「這些資料雖然很困難，但我們從寬認定，市長扛起責任，快速發送給需要的市民，禮拜一已經準備，把這段時間認定資格沒問題的，快速發給市民。」

媒體詢問，中央一開始認定地方能審就先審，是否因為蘇貞昌在道歉記者會說「快速收件、中央審核、基層免責」引起誤會。侯友宜則表示，非常謝謝行政院做的這些指示，因此按照行政院辦理，昨天衛福部說地方能審就審，他也一切按照中央說的能審就審，「回到原有基調，沒有問題，我們本來就準備好，所有相關資料都有，審定過後，禮拜一就會快速發送。」

針對台北市長柯文哲直指新北市的做法「有點逆時中」，侯則重申「一切按照中央指示辦理」，中央怎麼交代，地方就怎麼做，大家趕快把紓困金發給需要的人，中央地方一定是合作的，地方辛苦是應該的，市長會扛起所有責任，趕快做到位。