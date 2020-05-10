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牙醫遭亂刀砍死…留1子1女！兇手判無期　遺孀「母親節手寫陳情信」慟：放不下

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▲牙醫遭亂刀砍死…留1子1女！兇手判無期　遺孀「母親節手寫陳情信」慟：放不下（圖／記者李忠憲翻攝）

▲王醫師遺孀悲痛寫下陳情信。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市一名王姓牙醫2018年遭一名患有精神疾病的賴姓男子持刀捅死，而日前這起案件上訴到高分院時，高分院法官判賴男無期徒刑，讓王男的遺孀實在無法接受，忍淚在母親節時寫下陳情信送到總統府，希望大家可以幫幫他們被害人。

這起事件發生在2018年5月，事發當天患有精神疾病的賴男持刀衝入妹妹上班的牙醫診所，但卻因為找不到妹妹，竟然就持刀朝2名櫃台的護理人員狠砍，而當時王姓牙醫英勇地保護2人，卻慘遭對方砍傷頸部殞命，造成1死2重傷的慘劇。

對此，這起案件上訴到二審之後，台中榮總精神鑑定結果大翻盤，鑑定顯示賴男犯案時精神穩定，未受精神疾病影響，但二審法官審理後仍認定，賴在犯案時已心神喪失，因此維持一審判決無期徒刑。

▲▼台中南區牙醫驚傳兇殺案，賴姓男子到診所找擔任牙住的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴姓男子到診所找擔任牙住的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／記者李忠憲攝）

對於此判決結果，讓王男的遺孀相當無法接受，沉痛地寫下陳情信給總統，而她也提到，「王醫師的案件，原想台中榮總終於能還原王醫師的冤屈我想放下療傷，但司法的判決讓我無法放下，我們可以接受司法有天平，但無法接受司法的天平失衡完全偏向被告。」

王男遺孀表示，「5月7日我們收到二審判決書，5月8日我北上拜會了三位願意關心被害人議題的立法委員，我也親自前往總統府遞送陳情書，並送上一束康乃馨祈求蔡總統能用母親的心正視被害人，還是一句：不能讓王醫師與每位被害人白白犧牲！因為制度不改善誰都不知道下一個被害人會是誰」

▲▼ 狠殺牙醫遭判無期徒刑 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中高分院仍維持一審無期徒刑，消息讓受害者家屬無法接受。（圖／記者白珈陽翻攝）

王男遺孀也提到，「這一次是我們為台灣社會盡一份心力改革司法最佳時機，鳳珠人微言輕，真的非常需要大家鼎力支持，FB搜尋『聲援被害人 公民大聲說』粉絲專頁！喚起台灣人民表達司法改革的民意，屆時也會有醫界學會及公會到場發表聲明聲援王醫師，懇請大家和我站在一起努力讓社會更安定！」

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