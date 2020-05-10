宮廟師父強壓女徒弟：我載妳去買藥！她腰滿是瘀傷...崩潰掙扎：一直很尊敬你

▲阿傑對女徒弟伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名已婚的男子「阿傑」（化名）在一間宮廟擔任師傅，但他卻趁著女徒弟身體不適時，假好心聲稱要載對方去買止痛藥，卻是將人強行載到家中猥褻。對此，屏東地院依強制猥褻罪判他1年2月徒刑，而整起案件上訴到高雄高分院後，高分院法官認為一審判決並無不妥，因此駁回上訴。

判決指出，阿傑分明已婚，但卻還是多次對女徒弟展開追求，儘管對方已經明確拒絕，他仍是糾纏不清，而有次女徒弟因為身體不舒服，阿傑竟假意要載她去藥局買藥，但卻把人載到住處強吻、襲胸，過程中由於阿傑的手法粗暴，讓女徒弟只能奮力掙扎，因此造成她手部、腰部全部多處瘀傷。

更加誇張的是，整起事件曝光之後，阿傑還辯稱，當時是在幫對方按摩，根本沒有猥褻對方，甚至還聲稱，女徒弟是因為害怕兩人交往一事曝光，才會對他提告。不過，阿傑的說法，立馬被女徒弟嚴正否認並表示，自己一直很敬重阿傑這個師傅，沒想到對方卻會在她身體不舒服時伸出狼爪。

對此，法官認為，阿傑的行徑已經嚴重造成女徒弟的心靈傷害，且犯後不僅毫無悔意，甚至還不斷狡辯，犯後態度顯見不佳，因此依強制猥褻罪，判他1年2月徒刑，而案經上訴二審後，二審法官認為一審判決並無不妥，因此駁回上訴。

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