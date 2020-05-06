17歲少年「身上滿布彈孔」遭凌虐3個月！獲救後緊抱媽媽：對不起，讓妳擔心了

▲17歲少年對媽媽說，「對不起，讓妳擔心了」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名17歲少年遭到詹姓雇主凌虐，不僅被拿棍棒痛毆、被逼吃狗屎、甚至還被當成活靶子，拿空氣槍狂射，全身都是彈孔傷痕，整整被囚禁了將近3個月。對此，少年的媽媽知悉後，難過地抱著他並表示，「真的很捨不得」、「很難過，我去醫院一直哭」。

該名少年2019年10月到詹姓雇主處當鐵材工人，沒想到卻慘遭雇主凌虐，不僅被逼吃狗屎、毒打，全身上下也都佈滿彈孔傷痕，甚至還被施以電擊，而少年被囚禁3個月後，整整瘦了11公斤，讓人相當心疼。對此，少年也表示，「剛開始對我們沒有那麼反差，1月份他帶了玻璃球回家，從吸安非他命，只要線上遊戲賭博輸錢，就對他跟林男2人施暴，拿棍子打我、綑綁著用110伏特電壓電擊、用空氣鎗射，強餵狗飼料跟狗屎，無所不用其極，求饒也不停手。」

據了解，林男與少年囚禁在彰化埤頭詹男的住家內，2人被凌虐到只剩一口氣，林男趁隙逃出到超商先佯裝偷東西送警局，才敢跟警方求救，要他也要救救少年，整件事才曝光。少年好不容易獲救後，終於得以與媽媽團圓，而媽媽也感動地抱住兒子連連說：「很難過，我去醫院一直哭，我很捨不得。」對此，少年則是雙手回擁住媽媽並說：「媽媽抱歉，讓你擔心了，母親節快樂。」

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