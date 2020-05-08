抖音姊妹花靠「美齒貼片」3年狠撈800萬　檢揪密醫內幕...起訴再扣600萬

▲牙齒美白貼片沒弄好可能造成牙周病等後遺症，是須由牙醫師處理的專業醫療行為。(示意圖／達志)

記者劉昌松／台北報導

藍姓姊妹涉嫌從2008年起，以半價為客人做牙醫師才能從事的牙齒美白貼片，不但在抖音等社群網站打廣告，還找網紅子茜、陳樂樂拍短片推薦，雖然遭檢舉面臨衛生單位稽查，但靠著客人口耳相傳，到今年為止賺了800多萬元，台北地檢署已查扣存款600多萬元，並在8日依違反《醫師法》起訴藍姓姊妹。

牙醫師鄧政雄曾向《ETtoday新聞雲》解釋，牙齒美白貼片作法很像坊間貼指甲的美容行為，但是黏著在真牙上的劑料工序講究，如果處理不當，容易引發牙周病或其他損害口腔的問題，衛福部已函示，是專業牙醫師才能從事的醫療行為。

而沒有醫療背景的藍姓姊妹，從2018年起，在台北市林森北路開設工作室起家，主要負責貼片工作的妹妹，長相甜美，不但在抖音開帳號自PO影音，還找網紅幫忙拍片宣傳拉抬，違法從事牙齒美白工作，全口16顆全瓷貼片要價8萬8千元，比牙醫診所半價還低，若是用材質較差的磁化貼片，更只要4萬4千元。

衛生單位接獲檢舉後，曾在2018年中前往稽查，因工作室搬到小巨蛋附近而撲空，雖然藍姓姊妹為免遭查，不再打廣告，但靠著口耳相傳，2020年2月轉戰美容整形一級戰場的大安區繼續賺，到3月份被檢警查獲為止，姊妹倆在3年內已經賺進不法所得800多萬元，其中存款600多萬元已被檢察官查扣。

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