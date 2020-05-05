輪番甩巴掌+拖進公廁性侵…她遭11人凌虐8小時　閨蜜廁所外冷喊：快點我要上班

▲閨蜜好友等設局凌虐小凡。（圖／記者陳豐德攝）

記者林昱萱／台北報導

新北市一名14歲的少女「小凡」（化名），日前遭閨蜜設局約出，接著竟慘遭輪番甩巴掌，甚至還被強行帶到公廁性侵，被擄後整整8小時才被釋放。此外，更誇張的是，小凡被帶到公廁性侵時，她的閨蜜還在門外不耐煩地要加害者「快一點，我還要上班」，行經相當惡劣。

據了解，小凡與4名閨蜜是學姊、學妹關係，但幾人疑似不滿小凡疏遠、拒絕邀約，加上一點金錢糾紛，竟就設局將小凡約出，還撂了一群人將小凡帶到蘆洲的河堤，幾人圍著她猛甩巴掌、痛毆，造成小凡的臉部、手部都嚴重瘀傷，而圍觀的同夥不僅沒有阻止，甚至還將整個施虐過程給拍下轉傳。

此外，更加惡劣的是，幾人之後還將小凡帶往觀音山上的公廁性侵。這群惡煞過程中，不僅無視小凡無助地求饒，竟還在廁所外大聲鼓譟、嬉鬧，其中一名閨蜜更是不耐煩地催促：「快一點」。

幾人的誇張、惡劣行徑，已經造成小凡心中難以彌補之傷害。對此，高等法院審理後，對主嫌李姓女子、李姓男子判處有期徒刑7年4月；姚女4年6月徒刑；顏、楊、黃男判處4年徒刑，陳男則處3年8月徒刑。

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