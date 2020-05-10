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複製鑰匙入侵住宅！徵信社竊錄「單身女私生活」…她發現遭看光大崩潰

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▲男性,下廚,做菜,關鍵,鑰匙。（圖／unsplash）

▲在徵信社上班的張、童2男子為了調查一陳姓女子，竟持複製鑰匙偷偷侵入陳女家，分別遭處4、5月徒刑。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者徐愷昕／台南報導

在徵信社上班的張姓男子及童姓男子受長官指使調查一陳姓女子，期間他們為蒐集資料，竟潛入陳女家中裝設密錄器、WIFI分享器及插座3個，意圖竊錄單身陳女的私生活。陳女一日發現自己家中蹦出不明電子器材後，嚇得急報警處理。台南地院審結依妨害秘密等罪判張、童2人各5月及4月徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。

在徵信社執行調查業務的35歲張男及33歲童男受人委託，開始查辦一陳姓女子，2人為了能獲取陳女更多資訊，竟在2019年10月30日至11月1日間多次拿複製鑰匙及磁扣入侵陳女位在台南的住處，並在房內裝設電子錄影相關器材竊錄陳女私生活。一日上午陳女在家中驚見竊錄器後嚇得花容失色，遂趕緊將相關證物帶去警察局報案，並對2徵信社調查員提告，

法庭上張、童2男皆坦承犯行，法官認為他們為了竊取陳女資訊，不只侵入他人住宅影響她居住安全外，還竊錄女子在家中非公開的活動及身體隱私部位，行為已嚴重侵害陳女安寧及隱私權，造成她精神創傷甚鉅，審結依妨害秘密等罪處張男有期徒刑5月，得易科罰金15萬；童男有期徒刑4月，得易科罰金12萬。全案仍可上訴。

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