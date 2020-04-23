一個人忍受「關在家」最久為14.4天！日調查：40歲民眾最耐不住

▲調查「一個人最多能忍受自我隔離多久時間」的平均天數為14.4天。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，許多國家紛紛祭出「封城禁足」措施，希望能避免群聚感染。然而，日本機構最近就公開「一個人最多能忍受自我隔離多久時間」的數據，釋出後引發熱議。

據《朝日新聞》報導，內閣府於去年夏天針對18歲及以上的民眾進行了「流感疫情」民意調查，該數據顯示，為了防止相互傳染，有36.9%的民眾能接受自我隔離「一星期」的時間，能忍受「兩星期」的人為18.9％，另外有15.4%只能忍受「2至3天」。

▲東京都政府呼籲民眾待在家中。（圖／路透）



日本野村證券於14日根據此數據進行加權計算，分析出一個人最多能忍受自我隔離的平均天數為「14.4天」，若按照年齡來看，40多歲的民眾能忍受「不出門」的天數最短，為12天，而70歲以上的人能忍受的時間最長，為18天。



這波持續超過3個月的疫情，民眾不僅要注意身體健康，就連「心理健康」也不能忽略。先前英國多年受自症閉困擾的19歲少女艾米麗·歐文（Emily Owen）就因為疫情期間長期隔離家中，對未來感到恐慌，最後選擇了自殺，她更在死前和家人說，「疫情期間自殺的人會比因新冠肺炎死亡的人數還要多。」