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人妻與小王出遊7次！綠帽夫請徵信社抓姦　「共處一室」代價30萬

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▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲江男明知李女已為人妻，還多次帶她出遊並同住一房間，法官判他們須連帶賠償李夫30萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

江姓男子明知李姓女子已為人妻，仍多次開車載李女出遊，2人舉止親暱甚至同住一房間。李女丈夫知道自己被戴綠帽後氣得找徵信社抓姦，對2人提出告訴求償100萬元。法院審理時，江男與李女否認通姦，辯稱2人出遊時還都各帶2名子女同住一房，絕對沒有發生關係。法官審酌，最終判2人須賠償李夫30萬元。仍可上訴。

李女與丈夫2012年結婚，婚後育有2名子女，江男明知李女已是人妻卻毫不避諱，2018年12月開始連續5個月多次開車載李女出遊。李夫指控，李女與江男相處時不只舉止親暱，還會同住一房發生關係，他在知情後心理承受莫大壓力非常痛苦，因此決定提告，向2人求償100萬。

台中地院審理時，李女與江男坦承出遊7次，但每次雙方都還帶著各自的2名小孩，6人同坐一車出遊，又雖然5月10日當晚徵信社前來摩鐵抓姦時房內僅有他們2人，但他們沒有發生性行為，這部分徵信社人員有進房蒐證應該很清楚。

法官審酌，李女已婚卻與江男獨自出遊，在摩鐵時2人還共處一室，這行為明顯已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，足以讓李夫身心煎熬，因此判定2人侵害李夫配偶權明確，雙方應連帶賠償李夫30萬元。仍可上訴。

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