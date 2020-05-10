「美版阿中」白宮接觸確診者宣布自主隔離　病毒直逼3大防疫部門

▲佛奇領導團隊態度沉穩，有著「美版陳時中」的稱號。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，就連川普政府高層防疫官員也無法躲過病毒。自食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）將自主隔離兩周後，疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、國家過敏和傳染病研究所（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）也都進入隔離模式。

病毒步步進逼川普政府，美CDC發言人告訴CNN，雷德菲爾德6日在白宮接觸一名確診者，雖然感覺良好，沒有表現出任何症狀，但為了保險起見，還是將遠端辦公兩周。

▲CDC主任雷德菲爾德。（圖／達志影像／美聯社）



此前，FDA宣布局長哈恩接觸過確診者，打算自主隔離。至於哈恩與雷德菲爾德接觸過的人員姓名有哪些，FDA與CDC都未透露；兩人都是白宮冠狀病毒特別工作小組的成員，7日才召開過會議。

另一方面，經常出現在川普身邊，同樣也是白宮疫情特別工作小組成員的傳染病權威佛奇，他告訴CNN，與確診的白宮成員「低風險」接觸過後，他將開始採取改良過的隔離方式。

「低風險」代表佛奇與確診者沒有太過密切的接觸，因此他不會採取像哈恩那樣全面隔離的方式。佛奇將待在家工作，持續14天都得戴口罩，也有可能前往只有他一人的辦公室，此外，將每天接受病毒檢驗，此前他的結果為陰性。《福斯新聞》還掌握到，佛奇打算採取預防措施，出席參議院的聽證會。

目前，除了川普身邊的抗疫官員宣布自主隔離，一名川普的貼身助理、副總統潘斯的新聞發言人米勒（Katie Miller）都確診，美國第一千金伊凡卡的一名助理也染疫。

白宮8日發送電郵給全體員工，內容寫道，當局正採取強而有力的預防措施，包括深度清潔部分設施，希望藉此抑制疫情傳播。

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