影／陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」　很少做害人害己的事

記者許展溢／台北報導

衛福部長陳時中今（10日）和交通部長林佳龍出席台灣大哥大「醫護挺我挺醫護」提供5萬組搭車金捐贈防疫中心記者會表示，很高興看到醫護挺我挺醫護，這是一個相對應互相的，台灣防疫做到現在，跟國外比較，初步是成功的，並說這份成功是國人的水準跟智慧，大家很少在做害人害己的事情。

▲陳時中出席台灣大車隊搭車金捐贈記者會。（圖／記者周宸亘攝）



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陳時中表示，全世界截至昨天有4百萬人確診，台灣有440例。台灣防疫走到今天，可以看到台灣人在有危險時挺身而出，自己顧好也把人顧好，雙方都顧好的感覺，這也是初步成功的一大原因。他也說，台灣人的水準跟智慧都是在做利人利己的工作，很少人在做害人害己，尤其看到國外情形，都是因為全民無法一起抗疫。

新冠肺炎肆虐，觀光運輸業成為海嘯第一排，業績大受打擊，生計面臨威脅，交通部針對計程車司機推出多項補助，包括薪資、油料、培訓補貼，每名司機最多可領6萬元。不過外界質疑6萬太多，甚至有人喊出拒搭，交通部長林佳龍表示，不需要污名化司機，計程車是大眾運輸，是防疫、觀光不可或缺的一環。

▲交通部長林佳龍，認為有很多補助是依照先前的來算，並不是全給現金，要大家不要污名化計程車司機。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍表示，觀光運輸業為疫情下的艱困企業，計程車司機的業績掉到一半一下，幾乎是很難生存，有人一天賺不到幾百元，有人為了減少傳染風險，甚至不敢回家睡覺，對於外界批評「拒搭小黃」，他表示「不應該污名化計程車司機」。

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