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海軍性醜聞連環爆…全怪她？　藍委批「蔡英文上任後軍紀敗壞」　

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▲▼針對磐石艦染疫，總統蔡英文發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

海軍近日連番爆出醜聞，重創國軍形象。對此，國民黨立委陳以信在批評總統蔡英文，不僅把兩岸和平關係搞砸外，軍紀也日益敗壞。

海軍紀德艦頻頻爆發性醜聞，日前基隆級軍艦左營號停靠蘇澳港時，輪機官不但違反規定在艦上飲酒，甚至酒後還與女士官發生關係，挨告性侵。而過去基隆號也曾有已婚上士班長與女下士在機艙房發生關係，過程還遭到另名士官偷拍，166秒淫片在社群網路中瘋傳。

對此，陳以信表示，這十年軍紀統計數據指出，蔡英文擔任三軍統帥以來，軍紀日益敗壞，軍中販毒案件增加，酒駕人數加倍，性犯罪數量竟變三倍之多，但蔡英文卻從不嚴飭軍紀，從未處分高階將領，一個一味護短的三軍統帥，就是不把國家安全放在眼裡！上樑不正下樑歪，軍官主管都不能守好軍紀，難怪基層官兵霸凌、酒駕、販毒、老鼠會、上酒家等違紀事件層出不窮！

陳以信指出國防部長嚴德發於立法院備詢時說，軍紀好壞由「部長負成敗責任」，這句話聽來霸氣，不過終究是在為三軍統帥卸責。他要大家想想看，現在軍紀敗壞至此，如果還是馬總統當三軍統帥，民進黨恐怕早就號召民眾包圍總統府要馬英九下台了！

陳以信向喊話蔡英文，您把兩岸和平關係搞砸，放任黨內推動法理台獨，520講話可能避談維持現狀與九二事實，這些都會把台灣推向戰爭的邊緣。不過既然人民選擇了您，這是台灣的共業，我們只能承受，「但可不可以請您至少把軍紀搞好？把軍隊顧好？不然到時候兩岸真打起來，我們的軍隊不堪一擊，您這三軍統帥就會成為台灣的歷史罪人。」

▲▼基隆級驅逐艦,左營艦,紀德級驅逐艦,海軍,DDG-1803。（圖／記者李毓康攝）

▲基隆級驅逐艦。（圖／記者李毓康攝）

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