海軍女士官狂叫蓋過機械聲！166秒淫片瘋傳遭汰除…「淪加油站小妹」悲慘現況曝

▲左營艦日前爆發性侵醜聞。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／綜合報導

海軍紀德艦頻頻爆發性醜聞，日前基隆級軍艦左營號停靠蘇澳港時，輪機官不但違反規定在艦上飲酒，甚至酒後還與女士官發生關係，挨告性侵。而過去基隆號也曾有已婚上士班長與女下士在機艙房發生關係，過程還遭到另名士官偷拍，166秒淫片在社群網路中瘋傳；如今該名女下士慘況曝光，案發後不僅遭到軍方汰除，還被上士元配提告求償，判賠90萬元，如今只能淪為加油站打工族，月收入的一半都要拿來還債。

紀德級軍艦左營號（舷號1803）日前爆發四腳獸醜聞，因副艦長即將調職，因此趁夜邀約輪機官與女士官到房中飲酒聊天，但席間副艦長先行離開，輪機官眼見2人獨處，在酒精的催化下與女士官發生性關係；事後女士官前往醫院驗傷、並向輔導長報告自己遭到輪機官性侵，全案因此曝光。海軍司令劉志斌獲悉後不甘軍譽受損，震怒要求嚴查，並依規定將3人汰除。

事實上，海軍性醜聞早已不是頭一樁，2019年紀德級基隆號（舷號1801）一名蘇姓上士不顧已婚身分，與同艦的女下士發展不倫戀，2人還在輪機房中大戰，將內褲褪至大腿處發生關係；由於當時2人行跡相當可疑，引起另名士官注意，悄悄跟蹤2人後，還在旁架設手機錄下活春宮，並將經過剪輯後長達166秒、「女士官狂叫蓋過輪機聲」影片散播到社群網路中。

根據《自由時報》報導這起海軍春案鬧得沸沸揚揚，高層獲悉後也立即展開調查，將蘇姓上士、女下士、以及偷拍的士官全數記過汰除；而蘇姓上士的元配不甘丈夫背叛，憤而提告2人妨害家庭，但最後關頭卻又心軟對丈夫撤告，但女下士在與元配達成和解後，仍被法院判賠90萬元，並處4月有期徒刑、緩刑5年。

據悉，女下士現況相當悲慘，在淫片瘋傳後身心受到重創，得按時前往精神科就診，且又因本案丟了工作，為了還清賠償，淪為加油站的打工小妹，月收入僅28K，但其中的一半都得拿來還債，生活相當困苦。

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▼女下士被汰除後淪為加油站打工小妹，微薄的薪資不僅要度日，還得償還賠款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）