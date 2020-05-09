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紀德艦四腳獸＋磐石艦惹疫　勇敢面對才是國軍本色！海軍推2影曝洋蔥內幕

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▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期海軍爭議不斷，從敦睦艦隊成為新冠肺炎的防疫破口，還有紀德艦的四腳獸性侵疑雲，海軍的士氣可以說是跌到了谷底，不過國防部長嚴德發說：「勇敢面對才是國軍本色」，所以海軍艦指部還是拍了2部影片，透過影片真實陳述海軍媽媽、以及媽媽海軍兩種不同角色來挽回國人對海軍的正面評價。

為了今年的母親節海軍艦隊指揮部特別企製兩部影片，第一部是「海軍的媽媽」，強調母親對兒女從小到大的付出與守護，現在兒女長大了，加入艦隊，也感謝母親體諒兒女不能常伴身側，但，對母親的守護卻是一刻也不曾停歇。第二部是「媽媽在海軍」道出女性軍職人員為母則強的一面，雖然不捨錯過許多陪伴孩子成長的過程，但，媽媽守護著兒女，也守護著其他媽媽的小孩，因為捍衛海疆是艦隊官兵責無旁貸的工作。

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


兩部影片以「謝謝你守護我」、「謝謝你體諒我」、「謝謝你一直都在」前後呼應，讓海軍同仁的媽媽、海軍媽媽及所有艦隊官兵感受到，我們與媽媽、孩子彼此守護、相互體諒，而且一直都在。

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲海軍艦指部推2部影片，希望能夠在母親節喚回國人對海軍的信任 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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