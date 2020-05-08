副艦長讓出房間供激戰？　「紀德艦四腳獸」發酵一夜逆轉變性侵

▲（圖／周刊王）

圖、文／CTWANT

海軍紀德艦級軍艦左營號（舷號1803）是海軍主力戰艦，沒想到在半個月之前，居然發生輪機官和女士官把副艦長的房間當做砲房。不過就在追查後，發現案情不單純，有知情人士爆料，竟是輪機官酒後性侵女士官，目前3人都已被撤職移送法辦。

海軍紀德艦級軍艦左營號是海軍噸位及戰力最強的主力戰艦，沒想到日前停泊在蘇澳港時，竟上演「四腳獸事件」。根據《中時電子報》報導，副艦長違反規定帶酒上船，還邀輪機長與一名女士官到自己的房間飲酒作樂，最後讓出房間，讓他們2人享受魚水之歡。

對此海軍司令劉志斌相當震怒，雖當時正在進行自主管理，但仍要求要嚴辦此案。而事件經過一夜發酵，案情出現大逆轉；有知情人士再度向《中時電子報》報料，輪機官似乎在酒精催化作出離譜行徑，趁2人獨處時，在狹小房間強行性侵女士官，而女士官受辱後立即向上舉發。

不過在調查時，輪機官否認有做出違法舉動；他強調，一切都是你情我願。目前副艦長、輪機官以及女士官都已經被撤職移送法辦，並依規定汰除，至於詳情仍有待海軍出面說明。

事實上，海軍基隆級艦不是第一次發生類似事件，2019年3月29日就有男女士官在輪機艙內激戰，歡愉聲甚至蓋過吵雜的機械噪音；而整段過程都被蘇姓上士拍下，散播到各群組。事件曝光後，海軍高層頗為震怒，下令全員不得再做出違反規定的事，沒想到如今又發生類似事件。

更多 CTWANT 報導

軍艦變砲房！女兵「酒後開戰」 紀德艦再度度上演活春宮

當街擁吻影后李心潔老公！「最強小三」升格人母 炸深Ｖ露雪白半球

印尼女外配狠殺前夫 「順便猛捅」熟睡中女兒心臟稱：不後悔