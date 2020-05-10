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先看周一上班小確幸！領口罩喝咖啡美式、拿鐵買1送1　還能免費升級特大杯

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▲▼全家領口罩享咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供）

▲全家領口罩享咖啡買1送1優惠。（資料圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

口罩實名制3.0上月22日正式上路，開放民眾持健保卡至4大超商的多媒體機就能輕鬆完成口罩預購，包括繳費也可以一次完成，且為統一口罩預購日期，第7輪起無論是預購還是領取口罩，通通都在周一開放。明（11）日起至24日為第7輪口罩取貨時間，《ETtoday新聞雲》搶先整理出領取口罩等相關優惠，讓民眾搶先看周一上班小確幸。

本月4日開放第7輪口罩預購，無論是第5輪或是第6輪已經預購過者，通通可在這一波進行預購，目前共有3種預購方式，包括使用健保卡或自然人憑證至「eMask口罩預購系統」預購；或是透過「健保快易通APP」進行認證預購，凡於網站及手機預購完就可用實體、網路ATM轉帳或刷卡繳費；最後為可攜健保卡至4大超商，使用「多功能事務機」插入健保卡預購，再直接列印口罩繳費單至櫃檯繳費、完成預購。

請繼續往下閱讀...

預購口罩凡使用網路、APP預購者，須憑取貨序號及訂購人證件，如身分證、健保卡或駕照，至指定取貨超商門市，或全聯、美廉社門市領取口罩，而在超商插保卡預購者，則是憑取貨序號及身分證後4碼就可至指定超商領取口罩。第7輪預購口罩領取時間為5月11日至5月24日。

●7-11：CITY CAFE大杯拿鐵、不限冰熱皆可免費升級特大杯；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、不限冰熱優惠價49元；金沙巧克力3粒裝買3送1；利捷維複方有酵保護精華飲優惠價89元；多力多滋迷你脆玉米片（超濃起司味/黃金起司味）任選2包39元；易口舒無糖薄荷錠（勁爽薄荷/清爽蜜桃）任選買2送1；舒跑運動飲料590ml四入組買3送1；原萃日式綠茶580ml四入組買3送1；PH9.0鹼性離子水第2件10元；康乃馨Double Care抗菌濕紙巾買1送1；優意思頂級牛奶優格（原味/高纖）任選2杯59元等。

●全家：Let’s café大杯美式、拿鐵不限冰熱同品項買1送1，還有餅乾、零食、雞精、冰品等優惠。

●OK mart：大杯醇品美式咖啡買1送1。

●全聯：使用PX Pay付費領取口罩，回饋70福利點（10點=1元），等於7元運費全免。另可免費獲得1張OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券，兌換時間自5月11日至6元21日止，提醒該券限OFF COFFEE販售門市使用，不與其他優惠或活動合併）。

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