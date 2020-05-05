1分鐘搞定！超商插健保卡、自然人憑證「4步驟」完成繳稅　優惠一次看

▲超商事務機可插健保卡、自然人憑證完成繳稅。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

5月繳稅季開跑，今年因受新冠肺炎（ COVID-19 ） 疫情影響，繳納時間延長為2個月，由原本109年5月1日至6月1日展延為5月1日至6月30日，不過今年不用再頂著大熱天排隊等報稅了，只要拿著有在健保署APP完成手機驗證的健保卡，或是自然人憑證，於事務機台操作「4大步驟」，不用1分鐘就可以完成報稅。

今年財政部首度和4大超商7-11、全家、萊爾富、OK mart合作，開放民眾拿著「自然人憑證」或「已註冊健保卡」至超商多媒體事務機插卡取得綜所稅查詢碼，若繳稅金額在2萬元以下會列印出「綜所稅繳費單」，就可直接於門市櫃台繳納完成報稅，若金額超過2萬元以上則會印出「綜所稅查詢碼」，提供無插卡機民眾可上網登入國稅局完成報稅。

▲只要4步驟不用1分鐘直接完成報帳。



繳稅金額為2萬元以下者，凡至超商使用媒體事務機只要4步驟就可輕鬆完成報帳，首先於事務機進入政府繳費之「綜合所得稅查繳稅」，接著插入已註冊健保卡或自然人憑證並輸入個人資料，接著輸入當初申請PIN碼或健保密碼，即可列印「綜合所得稅繳款憑證」單據，最後至櫃檯完成繳費，若稅金超過2萬元者，最後步驟改為返家後上網登入國稅局透過轉帳或是信用卡繳費，即可完成報稅作業。

超商繳稅優惠如下：

●7-11：4月28日至5月31日止持「綜所稅繳費單（2萬元以下）」或「房屋稅繳費單（2萬元以下％）」至7-11門市繳稅，每筆代收繳納即贈OPEN POINT 500點。

●全家：凡至全家繳稅，即日起至6月2日止，持「稅額試算繳納單」繳費完成者即可享Let’s café 、餅乾、飲料等優惠，另掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄，還有機會抽中SKODA汽車一台。

●OK mart：凡至OK完成繳稅，即日起至6月3日止即可憑繳稅收據享精選10款暢銷商品最低買1送1優惠，包括樂客思巧克力香草夾心雪糕買1送1、杜老爺特級甜筒買2送2等。