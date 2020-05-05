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萊恩獅大頭瓶蓋、咖波超萌雨衣　超商可愛爆擊新品盤點

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▲全家萊恩獅瓶蓋。（圖／《伊康日常aka食肉機器》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲全家全新飲料萊恩獅瓶蓋。（圖／《伊康日常aka食肉機器》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

超商5月新品可愛爆擊，除了小7推出萌萌角落小夥伴集點活動外，還有許多隱藏版的可愛新品，萊恩粉、Kitty粉荷包準備大失血。

1.KAKAO大頭瓶蓋、可愛周邊

▲全家萊恩獅瓶蓋。（圖／《伊康日常aka食肉機器》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲全家萊恩獅瓶蓋。（圖／《伊康日常aka食肉機器》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

超人氣KAKAO又有新周邊可以收藏了，全家推出超吸睛Ryan水果風味飲，萊恩獅與Apeach桃子就在瓶蓋上，大頭瓶蓋粉絲一定要收藏。小7也推出Ryan大臉野餐珪藻土方形杯墊，共有4款造型，炎炎夏日做環保，飲料提袋也可愛又實用。

▲711新品。（圖／記者陳涵茵攝）

▲萊恩獅大臉珪藻土方形杯墊及環保袋。

2.Hello Kitty造型保冰杯

▲711新品。（圖／記者陳涵茵攝）

▲夏天必備Hello Kitty造型保冰杯。

小7推出Hello Kitty造型保冰杯，900ml超大容量，真空層使用304不鏽鋼，內層為抗汙陶瓷層，雙層抽真空保溫技術，保溫效果超好。可搭配吸管使用，可愛又環保，冰飲手拿也不怕滴水，Kitty粉絲快收藏起來。

3.咖波成人雨衣

▲711新品。（圖／記者陳涵茵攝）

▲穿上咖波雨衣下雨天也可愛。（圖／記者陳涵茵攝）

就連下雨天都要超可愛！咖波成人雨衣，採用高質感尼龍材質，印製萌度爆表的咖波圖案，帽子還是咖波耳朵造型，帽子可收折至衣領內，袖口在印上腳掌圖案，完全用可愛爆擊心臟，穿上它雨天的陰霾全一掃而空，不過雨衣全長125公分，適用於身高155至175公分，小個子可能要斟酌購買。

▲711新品。（圖／記者陳涵茵攝）

▲附贈收納袋。

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