超商兌獎200！店員傻見「配偶欄超大咖」糗炸　神釣豬女郎...網驚：快就醫

▲店員傻見「配偶欄邱澤」尷尬凝結！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

不少粉絲幻象嫁給心儀偶像，就有女網友異想天開，竟在身分證的配偶欄手寫藝人邱澤，日前去超商換發票金額時，鬧出超糗笑話，原PO羞羞臉直呼「我想...店員應該也很想笑吧！」底下留言也釣出苦主，爆笑自嘲「我配偶欄寫羅志祥！」

「說說你們幹過的蠢事吧！」一名女網友在臉書《爆廢公社二館》分享一件糗到逆天的故事，日前去超商兌換發票獎金200元，店員依照慣例要求出示身分證核對，豈料翻到背面刷條碼時，雙方突然一陣尷尬。

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畫面可見，原PO的身分證配偶欄多出2字「邱澤」，更爆笑的是奇異筆手寫，「我想...店員應該也很想笑吧」，現場氣氛詭異凝結，原PO內心笑虧，「真的很慶幸我有戴著口罩！」

照片曝光後，掀起5千多名網友笑到母湯，「沒關係，不是寫邱毅就好」、「嘖嘖，我也是寫邱澤」、「已婚的用立可白塗掉還來得及嗎」、「我填的是吳慷仁」、「我也要來寫彭于晏」、「我配偶欄寫羅志祥」、「永澤不好嗎」。

▲留言串神釣出豬女郎！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）



不少苦主也分享各種崩潰糗事，「拿著台灣大哥大的繳費帳單，去遠傳電信說要繳費」、「小姐，我的羊排7分」、「載兒子上學（幼兒園）已經騎車到學校了，才發現兒子不在我的車上，我兒子還在我家樓下等我載他，重點還發生過2次」、「我曾經去全家買東西拿icash出來刷」、「我要出國去辦護照，戶政的人說，不好意思那個背後配偶欄的名字，可能要用酒精幫你擦掉噢！當下兩人才發現背後的配偶欄有名字」。

▼網友也急勸別亂塗鴉！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）



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