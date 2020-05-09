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北市民政局推限量禮盒　寶貝宅在家也能抓週趣

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▲▼北市府推出限量「平安康泰到你家diy禮盒」，讓寶貝免出門也能在家抓週、收涎。（圖／北市民政局提供）

▲北市府推出限量「平安康泰到你家diy禮盒」，讓寶貝免出門也能在家抓週、收涎。（圖／北市民政局提供）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台北市民政局舉辦多年的林安泰古厝抓週活動也喊卡；眼見疫情趨穩，不少爸媽希望活動能再舉辦。為此，民政局即起推出超古錐「平安康泰到您家DIY禮盒」，分有限量500盒的「抓週」禮盒、限量180盒的「收涎」禮盒，11日早上10點起開放線上報名 ，凡設籍台北市且符合資格的新生兒家庭報名成功，就有機會獲得限量禮盒，在家樂活防疫兼抓週。

民政局表示，因應上半年無法參加的新生兒家庭，因此研發「平『安』康『泰』到您家-抓週收涎DIY禮盒」。「收涎」禮盒內附古早味紅色肚兜、壽桃墊、收涎餅；「抓週」禮盒內附古早味紅色肚兜、特製虎頭紙帽、米香、麵龜墊2個、12樣代表各式職業或祝福的象徵物品等抓週禮俗用具。

民政局表示，抓週禮盒可讓家長依照圖示流程及示範影片在家舉辦，並鼓勵拍攝影片或線上打卡與親朋好友分享喜悅，在大家防疫「宅在家」期間，也能依照古禮為家中寶貝留下美好回憶。

民政局說，目前規劃在下半年恢復每月在林安泰古厝現場舉辦的「抓週.收涎」活動，開放新生兒實境參與，每場次會依照傳統古禮由禮俗專家現場帶動，讓參與的新生兒穿著古典肚兜參加。但民政局強調，相關活動仍會視疫情調整。

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