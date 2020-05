21歲男多次性虐12歲女網友！偷溜進房間「躲床下、衣櫥一個月」

▲一位男子躲藏在女網友床底下整整一個月。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國發生一起少女遭網友潛入家中性侵案。一位男子透過社群軟體認識12歲少女,兩人在認識3個月後相約見面,之後男子竟偷偷潛入少女家中躲藏在她的衣櫃、床下整整一個月,並多次性虐待少女,少女的祖父發現後將他驅趕,竟又再次躲回房內,直到被發現才被警方逮捕。

綜合外媒報導,這名21歲的男子名叫卡瓦索斯(Zacharias Cavasos),去年12月透過「snapchat」認識俄勒岡州一位12歲少女,雙方透過多種社交軟件連絡後在2月初見面,卡瓦索斯趁機溜進少女家,並拆掉她床下的一根木條,整整躲在她床底下或衣櫃裡長達一個月。

少女的祖父首先發現卡瓦索斯,當下就要求他離開,結果他又找機會溜回房內,到了3月11日再次被抓到,才被警方逮捕,而警方在他手機中發現一些影片和照片,內容包括少女的裸體及他猥褻少女的畫面。

▲少女多次遭到性虐。(示意圖/取自pakutaso)

卡瓦索斯被捕後,坦誠自己躲在少女房間內並多次與她發生性關係。美國地方法院法官尤里(Youlee Yim You)表示「從沒聽過有人被指控在一個12歲少女的臥室裡躲一個月」,卡瓦索斯的律師派斯(Thomas Price)則指,他可能有智力障礙,面對情感還不太成熟,而且他以前沒有犯罪紀錄,更沒有暴力史。

A 12 y/o girl was groomed and sexually assaulted by 21 y/o Zacharias Cavasos.



Please stop saying she was willing. A child cannot consent!



Whether she was terrified, or groomed to believe she was having fun, she was a CHILD who was abused by an adult. https://t.co/QAqwa7j7r6