21歲男多次性虐12歲女網友！偷溜進房間「躲床下、衣櫥一個月」

▲一位男子躲藏在女網友床底下整整一個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國發生一起少女遭網友潛入家中性侵案。一位男子透過社群軟體認識12歲少女，兩人在認識3個月後相約見面，之後男子竟偷偷潛入少女家中躲藏在她的衣櫃、床下整整一個月，並多次性虐待少女，少女的祖父發現後將他驅趕，竟又再次躲回房內，直到被發現才被警方逮捕。

綜合外媒報導，這名21歲的男子名叫卡瓦索斯（Zacharias Cavasos），去年12月透過「snapchat」認識俄勒岡州一位12歲少女，雙方透過多種社交軟件連絡後在2月初見面，卡瓦索斯趁機溜進少女家，並拆掉她床下的一根木條，整整躲在她床底下或衣櫃裡長達一個月。

少女的祖父首先發現卡瓦索斯，當下就要求他離開，結果他又找機會溜回房內，到了3月11日再次被抓到，才被警方逮捕，而警方在他手機中發現一些影片和照片，內容包括少女的裸體及他猥褻少女的畫面。

▲少女多次遭到性虐。（示意圖／取自pakutaso）

卡瓦索斯被捕後，坦誠自己躲在少女房間內並多次與她發生性關係。美國地方法院法官尤里（Youlee Yim You）表示「從沒聽過有人被指控在一個12歲少女的臥室裡躲一個月」，卡瓦索斯的律師派斯（Thomas Price）則指，他可能有智力障礙，面對情感還不太成熟，而且他以前沒有犯罪紀錄，更沒有暴力史。

A 12 y/o girl was groomed and sexually assaulted by 21 y/o Zacharias Cavasos.



Please stop saying she was willing. A child cannot consent!



Whether she was terrified, or groomed to believe she was having fun, she was a CHILD who was abused by an adult. https://t.co/QAqwa7j7r6 — Alicia Kozakiewicz (@itsaliciakozak) May 8, 2020

▲卡瓦索斯。（圖／翻攝自推特／@itsaliciakozak）

目前全案還未審判，法官6日讓卡瓦索斯到康復住所（sober living facility）拘留，並要求他戴上GPS監視裝置，他的電話和電腦也一併受到監控。