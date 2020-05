一家都是天才！14歲女神童「8所名校大學」搶著要　親哥學歷更是不得了

▲印度裔女學霸14歲副學士畢業。(圖/翻攝自推特/Tiara Abraham)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國加州一名14歲印度裔女神童,在4歲時就加入規模最大的天才組織門薩(Mensa),並在13歲就已滿分姿態從高中畢業,現在有8間名校都搶著要她,驚人的表現引發各界關注,而她的親哥哥更是不得了,在11歲時就以1年時間修完3個副學士學位,可說是整家人都天賦異稟。

綜合外媒報導,來自醫師、工程師世家的神童蒂亞拉(Tiara Abraham),不只在數理方面表現過人,她在音樂這塊也展現天賦,6歲時無師自通唱出顫音技巧,7歲時開始學習聲樂,能完美演唱德國、法國、義大利、西班牙、拉丁等詠嘆調,她為了想要演出其他語言的歌曲,還去報名社區大學的外語課程。

As we get older, Brother-Sister relationships are like Tom & Jerry relationship. They tease each other, irritate each other, fight with one another but in the end of the day they are there for one another - Happy #NationalSiblingsDay pic.twitter.com/G418L01owk