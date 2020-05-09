269旅「半年3起自傷案」頻出包　陸軍司令無預警視導





▲陸軍司令陳寶餘無預警視導269旅（圖／軍聞社）

記者蔣婕妤／台北報導

陸軍六軍團269旅日前傳出，黃姓中尉生前疑似因為工作壓力與霸凌而輕生，這是269旅半年內第3起自傷案件，國防部則自承其中2起不排除與部隊管理因素有關。陸軍司令陳寶餘9日上午無預警前往269旅關心部隊，盼營造部隊「家」的感覺。

陸軍司令陳寶餘今天上午無預警前往機步269旅，關心部隊休假與留守實況，並實施留守幹部親考親教。

陳寶餘勉勵與會幹部，持續展現良好領導統御，不分階級，落實逐級關懷與輔導，協助部屬解決問題，營造部隊「家」的感覺；並藉家屬聯繫，將官兵家庭成員融入部隊團隊，發揮共管共教，貫徹「部隊安全」、「軍人安家」、「軍眷安心」，展現陸軍「We are family」精神，凝聚部隊團結向心，獲得部屬與百姓信賴，共同戰勝敵人、守護美麗家園。

▲陸軍司令陳寶餘無預警視導269旅，召集留守幹部親考親教（圖／軍聞社）

陳寶餘也期許各級幹部，部隊管理要與時俱進，透過以連為核心建立學習性組織，強化班排建制幹部責任，落實走動式管理，並藉幹部直接支援方式，發揮組織能量，帶領部屬專注戰訓工作，從訓練中獲得成就感，達成快速提升戰力之目標。

陸軍269旅近7個月接連發生3起自殺案，分別折損中士、中尉，外傳案發原因與軍中霸凌文化有關，國防部長嚴德發6日到立法院外交國防委員會進行「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」專案報告。國防部報告承認，相關案件不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，惟真正肇因仍待檢調偵查釐清。

▲269旅戰備任務訓練，驗證防衛作戰成效（資料照／軍聞社）