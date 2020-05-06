國三女午夜16F墜亡　爸媽PO「關鍵聊天截圖」…揭死亡導火線：老師害的！

▲聊天記錄截圖。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

山西晉城一位國三少女小范（化名）近日從16樓墜下身亡。警方經現場勘查鑑定，她是自殺。家長控訴，孩子墜樓與因聽課時長不夠，「被3次移出網課群及與老師通話 」有關。日前，她3次被移出網課群的時間和原因曝光。

據《華商報》報導，小范被3次移出網課群的時間為，3月11日、3月25日、3 月30日，原因是聽課時長不夠。

一張聊天記錄截圖顯示，3月11日，班導師兼數學老師決定將小范移出網課群前，曾與小范家長溝通。家長當時也同意了，並表示先試試，希望小范能夠準時聽課。之後，女孩寫了保證書，又重新被拉進群。

3月27日晚，小范（3月25日被拉出群）家屬表示孩子已經認識到了錯誤，希望把孩子拉回群。這時，宋老師表示同意，並讓小范補上拉下的課程。

在最後一次被拉出群當天，即3月30日晚8時許，宋老師給她媽媽打微信電話，又和小范通話近10多分鐘。打完電話後，女孩情緒低落一直在哭，但家人安慰幾句後便休息了。

▲15歲少女午夜16F墜下慘死。（圖／翻攝自華商報）

次日早上7點左右，家人起床後找不到女孩，看見樓下有警員拉著警戒線，下樓才發現孩子已經墜樓死亡。據警方和法醫表示，她是31日凌晨0時許從16樓樓頂墜下的，死亡原因為自殺。

山西省晉城市教育局回應，事發後，晉城市教育局和學校第一時間成立了工作組，積極配合警方進行調查取證，並將及時公布相關情況。

小范所在學校劉姓校長則表示，對這一不幸事件，學校深感痛心和惋惜，目前，學校正在與家屬溝通協商，妥善處理善後問題。

心理學副教授王豔表示，國中生正處於青春期，精神需求、心理需求和情感需求都在增加，此案中該女生在墜樓前應該處於抑鬱的情緒和狀態，這也是青春期容易抑鬱、多疑和胡思亂想的心理特徵；社會、老師和家長一定要多關注孩子的心理健康和成長。

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