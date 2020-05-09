市調公布2020 Q1前10熱銷手機　安卓旗艦沒一支上榜

▲根據市調機構調查，iPhone 11系列手機就佔了2020年第一季10%的市場份額。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

市調機構Canalys稍早公布了2020年第一季前十大熱銷智慧手機。iPhone 11系列的三款手機就佔了三個席次，分別是第一名（iPhone 11）、第六名（iPhone 11 Pro Max），以及第十名（iPhone 11 Pro）；而其他七個名次才分別由三星與小米中階機奪得，不過這也意味著，安卓旗艦機全部都「陣亡」。

從Canalys所公布的數據顯示，iPhone 11在今年第一季的銷售表現相當亮眼，單季出貨量超過1,800萬部手機；排名第二的紅米Note 8 & 8T銷量還不到1,000萬部。

第三、第四名則是由三星中階機包辦，分別是Galaxy A51（略超過600萬部）與Galaxy A10s（近600萬部）。紅米Note 8 Pro則位居第五，也是近600萬部，但略遜於Galaxy A10s。

從圖中可看出，雖然安卓手機上榜的皆為平價中階機，並沒有任何億款高階旗艦安卓手機上榜；而定價總是給人「尊爵不凡」印象的iPhone機款（尤其是售價超過三萬的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max）則仍能吸引用戶選購。

Canalys也提到，光是iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max三款手機，就佔了2020年第一季10%的市場份額。

▼Canalys公布2020 Q1前10熱銷手機。（圖／翻攝自Canalys推特）