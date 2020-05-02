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5G iPhone售價不增反減　外媒：二項優勢讓蘋果勝過安卓！

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▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲ 外媒指出，蘋果因使用自家晶片，在5G手機訂價上更有空間。圖為iPhone 11系列。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

知名的蘋果產品爆料名人Jon Prosser日前在推特爆料4款5G iPhone 12可能的販售價格，其中最便宜的一款，居然連兩萬元都不到。然而相較安卓陣營的5G手機，售價卻是不斷推升，也讓人發出疑惑，究竟蘋果為何會有這種定價能力，能讓5G iPhone的售價更低。

外媒macworld以三星和OnePlus為例，它們相繼推出了5G手機，但新機售價並不親民，但其實5G手機的定價並非完全是他們的錯。手機製造商稱，最先進的手機均使用高通（Qualcomm）最新的高端Snapdragon處理器，而今年Snapdragon 865的價格已更上一層樓。

小米旗下的另個手機品牌POCO，當被問及新機Poco X2為什麼使用Snapdragon 730G晶片，而不是Snapdragon 865時，總經理Manmohan Chandolu表示，「目前，所有800系列晶片組的價格都非常昂貴。而且，作為第一代5G的Snapdragon 865價格要貴得多。」

▲▼高通發表全球最先進的商用5G多模數據機及第二代5G射頻前端解決方案，Snapdragon™ X55 5G。（圖／業者提供）

▲ 高通Snapdragon™ X55 5G。（圖／業者提供）

另外Manmohan Chandolu指出，儘管Snapdragon 865是第一代5G晶片，但也是自2015年的Snapdragon 810以來，首次沒有將數據機集成到晶片組當中。高通將兩項產品分成兩部分，若要使用Snapdragon 865，即使電話不支援5G，也需要一起購買最新的x55 5G數據機。

除了固有的較高價格外，還存在額外的工程費用。外部數據機即使沒有連接到5G網路，也需要更多空間來確保適當的散熱以維持手機正常運行，因此電話尺寸需要更大一些才能容納。而且，由於外部數據機的功率效率比集成數據機低，因此內部零件需要完全重新安裝才能為其騰出空間。

考慮以上所有這些因素，用戶得到一部5G手機，製造卻是成本更高，這也是讓安卓陣營的5G手機價格較無降價空間的原因。

▲▼Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ 安卓陣營的5G手機售價偏高，圖為Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

但另一方面，蘋果的iPhone 12就不會有此問題。首先，蘋果一直以來都是使用自己的晶片系統，它不依賴高通的Snapdragon；另一方面，它多年來一直在使用帶有外部數據機的iPhone，因此它充分了解電力和散熱的需求。

因此，即使iPhone 12使用x55 5G數據機、它的價格比iPhone 11中的Intel XMM7660的價格還要高，也不會發生如同安卓手機製造商看到的價格飛漲情況。

在此情況下，蘋果可以比安卓手機製造商更輕鬆地吸收5G的增長，並同時向所有手機提供5G技術支援，而無需提高價格或將其轉讓給專業人士使用。長期以來，這是一種耐心和專有權的策略，可以很好地為iPhone服務，也可以為蘋果提供5G更大的優勢。

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