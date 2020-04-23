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兩代iPhone SE比一比　同名卻是完全不同產品

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▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲兩代iPhone SE比較。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple新iPhone SE將於明（24）日上市，不過雖然2020年版（紅色手機，下同）延續了2016年版（粉紅手機，下同）的iPhone SE名號，不過事實上兩支手機無論是外型、拍照效能等，表現出來的完完全全是兩種不同系列的產品。

外型
在兩者的身形上，可以很明顯地看出第二代iPhone SE「長大」了不少，雖然新iPhone SE也號稱可讓人一手掌握，但事實上第一代的iPhone SE身形明顯還是嬌小許多，更貼近果粉們所追求的「一手掌握」。

▼在兩者的身形上，可以很明顯地看出第二代iPhone SE「長大」了不少。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

按鍵配置與鏡頭
兩代iPhone SE除了身形不太一樣外，按鍵的配置，與鏡頭的設計方式也不太相同。

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼第二代iPhone SE的音量鍵已改為橢圓形，而第一代iPhone SE的音量鍵設計則是圓形，且上頭刻有「+」、「-」兩個符號（上圖）；在電源鍵的配置方面，第一代iPhone SE是置於手機的頂部，而第二代iPhone SE則是擺放於手機的右側（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

而在主鏡頭方面，兩者雖然都是擺放於手機背蓋的左上角，但是可以很明顯地看出第一代iPhone SE主鏡頭是貼平於機身，而第二代iPhone SE則是凸鏡頭。另外，兩者的閃光燈設計也不太一樣，第一代iPhone SE閃光燈偏橢圓形，第二代iPhone SE閃光燈則為圓形。

▼第一代iPhone SE主鏡頭是貼平於機身，而第二代iPhone SE則是凸鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，兩支手機的底部也相當不同，由下圖可以看到，無論是揚聲器的排列方式、機身厚度都相當不同；再來就是第二代iPhone SE已繼承了現今主流iPhone無3.5mm耳機孔的設計方式。

▼第二代iPhone SE已繼承了現今主流iPhone無3.5mm耳機孔的設計方式。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼兩者的機身重量差距也相當大，第一代iPhone SE僅有113.2克（上圖），而第二代iPhone SE則有146.6克（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然許多果粉想購買第二代iPhone SE的理由是追求一手掌握，以及機身輕盈，但第二代iPhone SE仍比第一代機款大且重。

拍照表現
因為兩代iPhone SE手機發佈的時間間距差了4年，因此在拍照的效能表現上有一定程度的落差；有趣的是，有可能因為第二代iPhone SE搭載了A13晶片，因此在一些拍照條件下，畫面效果相當接近iPhone 11 Pro系列手機，因此在拍照測試上，記者也使用了iPhone 11 Pro Max與其比較（照片順序依序是第一代iPhone SE、第二代iPhone SE、iPhone 11 Pro Max）。

▲▼第一代iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼第二代iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

在空景的拍攝上，可以明顯地看出第一代iPhone SE的成像效果較差，細節相當模糊，且整體成像顏色偏暗；而第二代iPhone SE成像效果與iPhone 11 Pro Max相當接近，不過iPhone 11 Pro Max拍攝出來的畫面顏色等還是較為討喜。

另外在夜間模式的部分，雖然第二代iPhone SE的成像表現接近iPhone 11 Pro系列手機，不過第二代iPhone SE中並沒有搭載夜拍功能，因此在暗陰的拍攝條件下，成像並沒有太好。

▲▼第一代iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼第二代iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

從畫面中可明顯看出三支手機的差異，第一代iPhone SE在陰暗的拍攝條件下，畫面噪點較大，且畫面的整體顏色也偏暗；第二代iPhone SE可能因為有A13晶片的加持，以及使用的感光元件較第一代iPhone SE來得高階，因此噪點沒有第一代機款來得明顯，但看得出來整體畫面還是偏暗。至於iPhone 11 Pro Max在較暗的條件下會自動開啟夜拍模式，只要在畫面上要求的秒數下維持機身的穩定，拍攝出來的成像畫面、顏色都會比較好看。

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