兩代iPhone SE比一比　同名卻是完全不同產品

▲兩代iPhone SE比較。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple新iPhone SE將於明（24）日上市，不過雖然2020年版（紅色手機，下同）延續了2016年版（粉紅手機，下同）的iPhone SE名號，不過事實上兩支手機無論是外型、拍照效能等，表現出來的完完全全是兩種不同系列的產品。

外型

在兩者的身形上，可以很明顯地看出第二代iPhone SE「長大」了不少，雖然新iPhone SE也號稱可讓人一手掌握，但事實上第一代的iPhone SE身形明顯還是嬌小許多，更貼近果粉們所追求的「一手掌握」。

▼在兩者的身形上，可以很明顯地看出第二代iPhone SE「長大」了不少。（圖／記者邱倢芯攝）

按鍵配置與鏡頭

兩代iPhone SE除了身形不太一樣外，按鍵的配置，與鏡頭的設計方式也不太相同。

▲▼第二代iPhone SE的音量鍵已改為橢圓形，而第一代iPhone SE的音量鍵設計則是圓形，且上頭刻有「+」、「-」兩個符號（上圖）；在電源鍵的配置方面，第一代iPhone SE是置於手機的頂部，而第二代iPhone SE則是擺放於手機的右側（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

而在主鏡頭方面，兩者雖然都是擺放於手機背蓋的左上角，但是可以很明顯地看出第一代iPhone SE主鏡頭是貼平於機身，而第二代iPhone SE則是凸鏡頭。另外，兩者的閃光燈設計也不太一樣，第一代iPhone SE閃光燈偏橢圓形，第二代iPhone SE閃光燈則為圓形。

▼第一代iPhone SE主鏡頭是貼平於機身，而第二代iPhone SE則是凸鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，兩支手機的底部也相當不同，由下圖可以看到，無論是揚聲器的排列方式、機身厚度都相當不同；再來就是第二代iPhone SE已繼承了現今主流iPhone無3.5mm耳機孔的設計方式。

▼第二代iPhone SE已繼承了現今主流iPhone無3.5mm耳機孔的設計方式。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼兩者的機身重量差距也相當大，第一代iPhone SE僅有113.2克（上圖），而第二代iPhone SE則有146.6克（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然許多果粉想購買第二代iPhone SE的理由是追求一手掌握，以及機身輕盈，但第二代iPhone SE仍比第一代機款大且重。

拍照表現

因為兩代iPhone SE手機發佈的時間間距差了4年，因此在拍照的效能表現上有一定程度的落差；有趣的是，有可能因為第二代iPhone SE搭載了A13晶片，因此在一些拍照條件下，畫面效果相當接近iPhone 11 Pro系列手機，因此在拍照測試上，記者也使用了iPhone 11 Pro Max與其比較（照片順序依序是第一代iPhone SE、第二代iPhone SE、iPhone 11 Pro Max）。

在空景的拍攝上，可以明顯地看出第一代iPhone SE的成像效果較差，細節相當模糊，且整體成像顏色偏暗；而第二代iPhone SE成像效果與iPhone 11 Pro Max相當接近，不過iPhone 11 Pro Max拍攝出來的畫面顏色等還是較為討喜。

另外在夜間模式的部分，雖然第二代iPhone SE的成像表現接近iPhone 11 Pro系列手機，不過第二代iPhone SE中並沒有搭載夜拍功能，因此在暗陰的拍攝條件下，成像並沒有太好。

從畫面中可明顯看出三支手機的差異，第一代iPhone SE在陰暗的拍攝條件下，畫面噪點較大，且畫面的整體顏色也偏暗；第二代iPhone SE可能因為有A13晶片的加持，以及使用的感光元件較第一代iPhone SE來得高階，因此噪點沒有第一代機款來得明顯，但看得出來整體畫面還是偏暗。至於iPhone 11 Pro Max在較暗的條件下會自動開啟夜拍模式，只要在畫面上要求的秒數下維持機身的穩定，拍攝出來的成像畫面、顏色都會比較好看。