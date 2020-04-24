他曝安卓這功能根本「渣男救星」！正宮查勤一按秒切換

▲ 安卓手機內ˋ這項功能堪稱「渣男救星」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

周揚青23日發文控訴，羅志祥交往期間四處約砲，而導致分手原因是查看羅志祥手機，發現他私生活混亂，與旗下藝人、化妝師關不單純，甚至揪兄弟玩「多人運動」。就有網友揭露，其實安卓手機有一項「神秘功能」，可以設置不同的密碼，解鎖後所產生的使用者介面也會有所不同，簡直就像是有2台手機一樣，笑稱它簡直就是「渣男救星」。

網友「寶藏詩人」在微博發文提到，華為手機有項「隱私空間」功能，使用者可以設定2組「不同的指紋、密碼」，以此進入2個不同的手機介面，就連手機內的聊天程式和社交平台也會分別「登入不同帳號」。

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「寶藏詩人」表示，雖然這項功能本來的設置目的可能是為了讓用戶能區分「公務」與「私事」，不過卻演變成「渣男救星」。他舉例，如果要當好男人時，就用大拇指來解鎖，手機內容呈現的會全是同事親友；如果要當渣男，就用大腳趾解鎖，手機的內容就都充斥著小三和其他女生，「也就是他完全可以拿著一台手機，當著你的面撩『小騷騷』，你還以為他是在工作。這也難怪已婚商務人士都喜歡用華為。」

▲ 網友爆華為手機「隱私空間」功能可以讓使用者切換不同介面 。（圖／翻攝「寶藏詩人」微博）

這項消息也引起台灣網友討論，就有人透露，其實安卓手機也有像這樣 「多使用者」的功能，同樣只要登陸不同的指紋，就能登進不同介面，差別只是華為手機又將這項功能設計得更嚴實、隱密。

許多人看完都紛紛留言，「你洩密了，不會被暗殺吧」、「看來我們用蘋果的都是好男人啊…」、「小豬如果一開始用的是華為，結果會不會不一樣」、「我也是從用華為的男性朋友這邊得知這個功能的，震驚。更震驚的是，廠商其實並沒有宣傳這項功能，都是靠男人分享後傳開的。」、「我是女的，我拿到手機第一天就知道這個功能了…」、「我老公早就乖乖交代這功能了，但天吶！我完全沒想過還能用腳趾啊！我以為10個手指頭全試一遍就檢查完畢了」。