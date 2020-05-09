「用洗碗精洗手」同事一看驚呼！他納悶：洗碗就直接洗　網曝經驗…有風險

▲原PO納悶，洗碗算是直接觸碰洗碗精，為何不能用洗碗精洗手。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「大家用洗碗精洗手過嗎？」有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他在公司吃飯時，手上沾到食物的油，就用洗碗精稍微洗了一下手，同事看到後就感到很驚訝，說沒看過有人用洗碗精、因為很傷手。這讓原PO納悶直問，「可是大家洗碗不都是會用手拿菜瓜布沾洗碗精嗎？洗碗精洗手還好吧……」

這位網友文中表示，當時他用洗碗精洗掉手上的油，「結果同事看到時很驚訝，表示他從來沒看過有人用洗碗精洗手、會很傷手。」但原PO就心想，大家洗碗也是拿菜瓜布沾洗碗精，這樣手也還是碰到洗劑，「洗碗精洗手還好吧……大家有用洗碗精洗手過嗎？」

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看到貼文後，就有網友認為根本沒那麼嚴重，「不就介面活性劑把油跟水融合帶走而已」、「哪裡刺激了」、「最好有那麼嚴重，那洗碗怎辦」、「都能洗碗了 通常不會太刺激啦」、「手油油的用洗碗精洗快又乾淨」、「現在的清潔劑都很多中性的，ok啦」、「洗過，在廚房手油油但是又沒洗手乳」’、「洗過，手沾到特別油膩的時候。」

不過，也有人表示用洗碗精洗手，手似乎會比較乾，「以前洗過，後來聽到很刺激，過度清潔，就不敢洗了」、「有，確實手會比較乾」、「同事見識也太少，但洗劑沒稀釋長期可能會引起汗皰疹」、「常常，不過要記得擦護手霜，不然會裂」、「洗碗精還好 但沙拉脫直接摸到還真的有點刺痛。」