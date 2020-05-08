　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「160cm、58kg」妹子被喊肥！他一算BMI超正常：肥個屁　網戰翻曝關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼眼鏡妹,正妹,看書,閱讀,讀書,念書（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO問「身高160公分、體重58公斤的女性在台灣算肥？」引發熱論。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「身高160公分體重58公斤女孩在台灣算肥龍？」說他看到很多台灣男生認為身高160公分、體重58公斤的女性算胖，一開始也沒想太多。結果後來他仔細一想，才覺得怪怪的，還用BMI計算機算了一下，發現160公分、58公斤的BMI值不過22.6，算是在正常範圍，讓人相當傻眼。

這位網友文中表示，「剛剛看到一堆台灣男人認為身高160公分、體重58公斤的女人是肥子，因為我的數學不好，一開始也以為這個『肥子』評論是對的。」結果過了一下，原PO就覺得怪怪的，說他身高173公分，在體重達到75公斤的時候，才被醫師警告，「啊這女人不是68公斤而是58公斤喔！？肥個屁啊？」

請繼續往下閱讀...

正妹,運動,妹子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲有網友認為，如果有在運動的話，看起來會比實際體重輕。（示意圖／stocksnap）

原PO也說，他因此去查了BMI計算機，「160公分+58公斤的BMI值是22.6」，但正常範圍明明就是18.5≦BMI＜24，代表160公分、體重58公斤是正常值。網友忍不住在心中大呼，這根本再次證明台灣年輕人都有問題，「有沒有BMI 22.6的女人在台灣被台灣年輕人當成『肥子』的八卦啊？」

看到貼文後，話題意外引發網友熱論，「還好吧？就是偏胖而已」、「有點肉而已」、「160／58，頂多就是小肉肉，跟肥胖沾不上邊好嗎」、「我有認識BMI26+的女森（生），還是正翻天」、「識貨的就會知道這種才棒」、「女生沒健身沒運動的，身高減體重110差不多。」

不過也有人認為，「有在健身的話，就不龍惹」、「其實還好，不過還是得看臉」、「看肉長在哪」、「看體脂肪不要看BMI」、「只有身高體重不準啦！也要看體型吧」、「58要看有沒有運動吧！有運動看起來跟45差不多瘦」、「要看體型不是看體重好嗎，連勝文跟林書豪同身高體重。」

ET快訊
阿嬌「婚前早就後悔」硬撐1年多！　打越洋電話分手：以為會慢慢
LIVE／世界第一「有觀眾的職棒」新莊開打！千名球迷開放入場
快訊／才剛發生內鬨！世界第一大鞋帶廠百和廠房大火
萬元紓困「繳稅的人沒份」！上班族炸鍋狂喊：不公平
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

「160cm、58kg」妹子被喊肥！他一算BMI超正常：肥個屁　網戰翻曝關鍵

疫情受災戶「劇場黑衣人」充電！紙風車開設技術人才進修班　免學費還有獎學金

11縣市亮高溫燈號！雙北「週末飆破36°C↑」　母親節過完就變天

「出錢有你，發錢輪不到你」！律師林智群揭「社會夾層」可悲...網炸鍋

中職領先全球開放觀眾進場　博士生讚：台灣軟實力提升國際形象

萬元紓困「繳稅的人沒份」！上班族炸鍋狂喊：不公平...

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

影視聽中心董監事名單出爐！藍祖蔚任董事長　新場館預計2021年完工

「160cm、58kg」妹子被喊肥！他一算BMI超正常：肥個屁　網戰翻曝關鍵

疫情受災戶「劇場黑衣人」充電！紙風車開設技術人才進修班　免學費還有獎學金

11縣市亮高溫燈號！雙北「週末飆破36°C↑」　母親節過完就變天

「出錢有你，發錢輪不到你」！律師林智群揭「社會夾層」可悲...網炸鍋

中職領先全球開放觀眾進場　博士生讚：台灣軟實力提升國際形象

萬元紓困「繳稅的人沒份」！上班族炸鍋狂喊：不公平...

中職／費爾本戰陳仕朋　統一盼終止4連敗　先發打線出爐

早婚好還是晚婚好？　專家：沒有最好只有剛好

裕隆出售南投土地建物給裕通企業　作為經銷據點！總交易金額4.8億元

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

限量100 輛！蓮花復古賽車配色Elise Classic Heritage Editions

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

侯佩岑套迷你裙露修長美腿　兒子頻問「媽媽要去哪」？

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了　老饕曝光「隱藏吃法」

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

交大「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧！

88快速道路塞車「豬出沒」！一看留言笑噴

更多熱門

相關新聞

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

泰國華裔Youtuber「Alizabeth 娘娘」日前拍片，說台式打拋肉根本不是正統泰式口味，直呼「這是開什麼國際玩笑。」就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「台灣人會因為什麼食物加了什麼而暴怒嗎？」說台灣兼容並蓄，又被譽為美食天國，「雞排攤什麼東西都能炸了，應該沒有哪種食物是被外國人加了什麼東西會震怒的吧？」

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

看婦科「找男醫or女醫？」　過來人推前者

看婦科「找男醫or女醫？」　過來人推前者

月薪12萬！收租員「爽做半年GG」土豪哥怒了

月薪12萬！收租員「爽做半年GG」土豪哥怒了

消費券遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」

消費券遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」

關鍵字：

身高體重BMI胖子PTT

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面