「160cm、58kg」妹子被喊肥！他一算BMI超正常：肥個屁　網戰翻曝關鍵

▲原PO問「身高160公分、體重58公斤的女性在台灣算肥？」引發熱論。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「身高160公分體重58公斤女孩在台灣算肥龍？」說他看到很多台灣男生認為身高160公分、體重58公斤的女性算胖，一開始也沒想太多。結果後來他仔細一想，才覺得怪怪的，還用BMI計算機算了一下，發現160公分、58公斤的BMI值不過22.6，算是在正常範圍，讓人相當傻眼。

這位網友文中表示，「剛剛看到一堆台灣男人認為身高160公分、體重58公斤的女人是肥子，因為我的數學不好，一開始也以為這個『肥子』評論是對的。」結果過了一下，原PO就覺得怪怪的，說他身高173公分，在體重達到75公斤的時候，才被醫師警告，「啊這女人不是68公斤而是58公斤喔！？肥個屁啊？」

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▲有網友認為，如果有在運動的話，看起來會比實際體重輕。（示意圖／stocksnap）

原PO也說，他因此去查了BMI計算機，「160公分+58公斤的BMI值是22.6」，但正常範圍明明就是18.5≦BMI＜24，代表160公分、體重58公斤是正常值。網友忍不住在心中大呼，這根本再次證明台灣年輕人都有問題，「有沒有BMI 22.6的女人在台灣被台灣年輕人當成『肥子』的八卦啊？」

看到貼文後，話題意外引發網友熱論，「還好吧？就是偏胖而已」、「有點肉而已」、「160／58，頂多就是小肉肉，跟肥胖沾不上邊好嗎」、「我有認識BMI26+的女森（生），還是正翻天」、「識貨的就會知道這種才棒」、「女生沒健身沒運動的，身高減體重110差不多。」

不過也有人認為，「有在健身的話，就不龍惹」、「其實還好，不過還是得看臉」、「看肉長在哪」、「看體脂肪不要看BMI」、「只有身高體重不準啦！也要看體型吧」、「58要看有沒有運動吧！有運動看起來跟45差不多瘦」、「要看體型不是看體重好嗎，連勝文跟林書豪同身高體重。」