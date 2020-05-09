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胖老爹曾遭預測倒光！一看生意還是好「有些要排1HR」　網分析：外送救起的

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胖老爹（圖／記者黃君瀚攝）

▲胖老爹2017年爆紅。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「胖老爹美式炸雞」2017年爆紅，吸引不少嘗鮮人潮，之後更在短時間內開了多間分店，但就有人發現，現在經過某些分店，幾乎沒人在排隊。有網友便在PTT的Gossiping板上問卦「你家附近的胖老爹怎麼樣了？」說胖老爹的展店速度，快到讓不少人認為會步上蛋塔工廠的後塵，「不曉得今年的胖老爹生意如何？」

這位網友文中提到胖老爹，「著名炸雞連鎖店，炸雞有獨特的香味，之前的展店速度快到讓人預估會步上蛋塔工廠的後塵」，忍不住好奇今年的胖老爹生意如何，跟其他速食店相比誰更好。原PO也說，「看到有知名實況主說自己的炸雞店今年生意不好，不知道鄉民覺得如何？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人都認為熱潮已退，「店面跟涼麵店共享了XD」、「沒啥人了，有些還越來越晚開，或是沒開」、「倒了……不然還滿想吃的」、「以前要提早2-3小時預約，現在炸好一堆等人買」、「下午才開門營業，而且人很少都不用等」、「老闆要自己顧櫃台兼炸食物，大概快收惹。」

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲有網友認為，是外送服務救了胖老爹。（示意圖／記者林敬旻攝）

但有網友則表示，現在胖老爹的生意還是不錯，「生意超好」、「有時還是很多人在排」、「還是至少排一小時」、「台灣人超愛吃炸雞，跟蛋塔最好能比，在台灣賣炸雞賣雞排還賣到倒掉的一定超難吃」、「還不錯吃，算平均之上，不想遇雷的好選擇」、「生意很好，還是要先打電話才不用排。」

就有人分析，應該跟防疫期間、民眾很常點外送有關，「ubereats讓它生意越來越好」、「我覺得現在這些店家反而是熊貓跟吳伯毅救了一把，連我家牛排都救了，平常說會丟臉的店進駐熊貓、吳伯毅都救活了」、「是真的都改外送的訂單很多，每次經過一堆熊貓在等」、「因為現炸、現場買固定要等一下，大概外送服務救了他們。」

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