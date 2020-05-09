黃捷妹妹現身直播大爆料！網驚呼「長得超不像」：是肌肉型~

記者蔡儀潔／綜合報導

時代力量高雄市議員黃捷自質詢市長韓國瑜後聲名大噪，近日她在開直播時，曾在選戰多次現身幫忙的妹妹黃蓉一同現身，一起分享兩人不同的成長經歷。雖然黃蓉和姊姊黃捷長得不太像，但卻別有一番氣質，網友紛紛留言評論，「姐妹都很漂亮」、「真的不像」、「姐姐是可愛型、妹妹是肌肉型」。

▲黃捷攜妹妹一起開直播 。（圖／翻攝自臉書）

除了長相沒有太多相似之處外，黃捷與妹妹黃蓉她們在求學、就業上，也都選擇很不一樣的方向。黃捷透露，希望透過直播分享姊妹倆的經歷，提供給將要步入考場的同學及任何面臨人生抉擇的人參考。

直播中黃蓉指出，自己其實是脫口秀YouTuber「龍龍」的助理，與高材生姊姊黃捷不同，她曾就讀高雄高商廣告設計科，大學則考上文化戲劇系，儘管曾因與姊姊成績有落差而深受挫折，但不會對當初的選擇後悔，且過去學到的東西，現在也幾乎能學以致用。黃捷則表示，在競選過程中，包括EDM、網路宣傳、長輩圖、紙本文宣，都是由黃蓉一手包辦。

此外在此次直播中，黃蓉也不時大爆料，譬如有網友詢問黃捷是否有男友時，她立刻搶答「沒有！」，還說自己也沒有；她還透露黃捷有強迫症，常常到黃捷房間吹冷氣吃東西，惹姊姊生氣。對此，黃捷生氣解釋道，是因為妹妹吃的是鍋貼這類味道很重的食物，害她香香的房間變得味道超重。

直播影片播出後，吸引超過3.2萬次觀看和3306次按讚。網友紛紛留言表示，「真的不像」、「妹妹好像比姐姐高很多」、「妹妹戲很多」、「兩姐妹很漂亮耶」、「姐姐是可愛型、妹妹是肌肉型」。