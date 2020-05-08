時力轟國民黨別為酸而酸：「靠北蘇睏」就是改革的格調？

▲簡勤佑。（圖／文傳會提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨數位行銷科技長簡勤佑7日設立「靠北蘇睏」臉書粉專，提供民眾以透過匿名方式宣洩對「紓困之亂」的不滿，但卻貼出女性跨坐影印機的圖片，引發外界抨擊，簡原回以尊重言論自由，但隔天即改口出面道歉。對此，時代力量就在臉書發文奉勸國民黨徹底檢討，不是只針對價值的反思，監督政府時更不要「為酸而酸」。

「靠北蘇睏」的「印私處」色情圖曝光後，立委賴品妤跟民進黨婦女部先後留言或發文批評，但簡勤佑回應這是言論自由，雖然社會觀感不佳，但確實社會上有一群人是被忽略。不過簡的說法後來被設計師聶永真打臉，聶指出該粉專稍早釋出的意見蒐集表單，在晚間8時10分時還沒有上傳圖片的功能，但到晚間8時28分再看的時候，就有上傳圖片的功能，因此，不可能是民眾投稿所為。

▲「靠北蘇睏」臉書粉專。（圖／翻攝自臉書）

面對各方質疑與抨擊，簡勤佑8日與國民黨文傳會主委王育敏出面道歉，並承認該粉專平台有管理疏失，而簡也表示，他的本意是讓民眾跟基層公務員匿名留言，他們秉持言論自由精神，不對貼文多加篩選，但有些貼文社會觀感不佳，於是傾聽民意調整。

對此，時代力量指出，正當政府為「紓困之亂」開記者會道歉、簡化申請流程亡羊補牢時，就是有人還見獵心喜，趁機挑起仇恨對立。時力抨擊簡勤佑成立的「靠北蘇睏」美其名「蒐集紓困民眾困難」，但頁面內卻發佈了極為不雅的圖文，「不只低俗，更是對女性的性騷擾及歧視！遭到全民抨擊後竟然還硬凹，謊言被戳破才願意道歉，難道這就是百年大黨選後革新的格調？」

時力還批，國民黨身為最大在野黨，卻是用「靠北紓困」的方式在幫倒忙，真的奉勸他們徹底檢討，不只是對價值的反思，監督政府時更不要「為酸而酸」。時力直言，別忘了國人的眼睛是雪亮的，怎樣才是一個正常在野黨的反應，人民一眼就能看透。

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