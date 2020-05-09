獨／妻女相繼離世…嘉義翁「以淚洗面700天」自埋竹林求死　尋獲時頭已發黑

▲失親陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣72歲番路鄉陳姓獨居老人，1日出門後多日未返家，鄰居不見老翁蹤影，緊急通報村長及警方協尋。8日下午，搜救人員在老翁家後山竹林發現「半具」屍體，下半身露出土面，上半身在土中，挖出後，死者頭部已經發黑。

嘉義市義勇特搜總隊率先加入搜救行列，結合縣市搜救隊伍一個禮拜就是找不到，大家都相當憂心，由於老翁曾透露輕生念頭，蘭潭水庫及其住家附近多處輕生熱點更成為警消及搜救人員協尋重點。

▲救難人員及葬儀社人員將陳姓老翁移出土。（圖／讀者提供）

據了解，陳姓老翁兩年前兒女及妻子因為車禍及疾病相繼過世，老翁不堪失去家人的痛，700多個日子以淚洗面，不斷向身旁人透露自己想輕生的念頭。5月1日獨自出門後便失去音訊，鄰居發現老翁沒回家隨即通報警方發動搜尋。嘉義市義勇特搜總隊等救難隊伍也隨即投入搜尋行列。老翁8日被發現露出下身褲子及小腿，陳屍自家後山竹林。

▲獨居陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

資深搜救人員表示，老翁死亡方式很特別，可能是「真的自己挖洞自己埋」，他選了竹林遮蔽的斜坡更先用土方工具挖掘好自己可以躺入的土坑，然後再用土石將自己蓋住。老翁被發現的地點曾經搜查過，加以各大隊遍搜後就還是不見老翁屍體，或許是冥冥中註定，老翁終在出門一個禮拜後（頭七），意外的被發現在竹林邊坡下。搜救人員後期試圖以屍臭味尋人但就是沒有著落，被發現時，頭部發黑，下身明顯露出路面。

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▲陳姓老翁自埋用的土方工具。（圖／讀者提供）

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