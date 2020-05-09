　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／妻女相繼離世…嘉義翁「以淚洗面700天」自埋竹林求死　尋獲時頭已發黑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲(打碼版)失親陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

▲失親陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣72歲番路鄉陳姓獨居老人，1日出門後多日未返家，鄰居不見老翁蹤影，緊急通報村長及警方協尋。8日下午，搜救人員在老翁家後山竹林發現「半具」屍體，下半身露出土面，上半身在土中，挖出後，死者頭部已經發黑。

嘉義市義勇特搜總隊率先加入搜救行列，結合縣市搜救隊伍一個禮拜就是找不到，大家都相當憂心，由於老翁曾透露輕生念頭，蘭潭水庫及其住家附近多處輕生熱點更成為警消及搜救人員協尋重點。

▲失親陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

▲救難人員及葬儀社人員將陳姓老翁移出土。（圖／讀者提供）

據了解，陳姓老翁兩年前兒女及妻子因為車禍及疾病相繼過世，老翁不堪失去家人的痛，700多個日子以淚洗面，不斷向身旁人透露自己想輕生的念頭。5月1日獨自出門後便失去音訊，鄰居發現老翁沒回家隨即通報警方發動搜尋。嘉義市義勇特搜總隊等救難隊伍也隨即投入搜尋行列。老翁8日被發現露出下身褲子及小腿，陳屍自家後山竹林。

▲(打碼版)失親陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

▲獨居陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

資深搜救人員表示，老翁死亡方式很特別，可能是「真的自己挖洞自己埋」，他選了竹林遮蔽的斜坡更先用土方工具挖掘好自己可以躺入的土坑，然後再用土石將自己蓋住。老翁被發現的地點曾經搜查過，加以各大隊遍搜後就還是不見老翁屍體，或許是冥冥中註定，老翁終在出門一個禮拜後（頭七），意外的被發現在竹林邊坡下。搜救人員後期試圖以屍臭味尋人但就是沒有著落，被發現時，頭部發黑，下身明顯露出路面。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲失親陳姓老翁被發現身亡住家附近竹林邊坡。（圖／讀者提供）

▲陳姓老翁自埋用的土方工具。（圖／讀者提供）

欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
獨／《角頭》男星排隊領紓困金3萬　大方認了：我不偷不搶
獨／妻女相繼離世…嘉義翁「哭了700天」自埋竹林亡
陸網截圖她Tag阿嬌深夜爆離婚內幕　「華航林依晨」PO文打臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

當2稚子面「猛刺10刀殺妻」…沙鹿男見警自殘破肚！檢複訊後聲押：手段兇殘

深夜變換車道不慎！百萬保時捷「國道撞翻計程車」　運將、乘客受傷送醫

獨／妻女相繼離世…嘉義翁「以淚洗面700天」自埋竹林求死　尋獲時頭已發黑

少女赴約慘遭「扯斷肩帶」錄裸片　10人圍毆逼跪霸凌…下場出爐

嘉義送奶搶匪起底！家境優渥沒吃過苦　朋友帶壞敗光家產

「哥哥不讓我出門」萬華男暴斃家中　弟伴屍3天：有人送便當給我吃

打球翻臉！9歲童打斷同學鼻樑、戳肛門害憂鬱症　法院判賠17萬元

失聯推不開門…萬華男子「病逝家門口」　破門驚見弟伴屍3天

驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

約好過母親節…高雄女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾慘死

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

當2稚子面「猛刺10刀殺妻」…沙鹿男見警自殘破肚！檢複訊後聲押：手段兇殘

深夜變換車道不慎！百萬保時捷「國道撞翻計程車」　運將、乘客受傷送醫

獨／妻女相繼離世…嘉義翁「以淚洗面700天」自埋竹林求死　尋獲時頭已發黑

少女赴約慘遭「扯斷肩帶」錄裸片　10人圍毆逼跪霸凌…下場出爐

嘉義送奶搶匪起底！家境優渥沒吃過苦　朋友帶壞敗光家產

「哥哥不讓我出門」萬華男暴斃家中　弟伴屍3天：有人送便當給我吃

打球翻臉！9歲童打斷同學鼻樑、戳肛門害憂鬱症　法院判賠17萬元

失聯推不開門…萬華男子「病逝家門口」　破門驚見弟伴屍3天

驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

約好過母親節…高雄女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾慘死

上班累了來聽首歌好嗎？Spotify在台推出「Listening Together」網站

數位貂蟬自拍投稿「靠北蘇睏」遭刪照：說好的言論自由呢？　網友瘋朝聖

當2稚子面「猛刺10刀殺妻」…沙鹿男見警自殘破肚！檢複訊後聲押：手段兇殘

台南響應防疫新生活　社大與樂齡中心重新復課！

減少球團營運成本　大聯盟選秀會只剩5輪

德國情報單位：習近平要求譚德塞淡化新冠肺炎嚴重性　全球損失1個月抗疫

8歲妹遭瘋傳已被殺害！屍體「藏在深山中」...街道辦曝暗黑現實

《老情歌》呂方父女戀修正果「密婚當爸」！　嫩妻創外送平台5000萬超狂身家起底

恬娃急衝區公所申請紓困金　遭密友踢爆「坐擁台北2房破千萬」：錢都花在狗身上

李敏鎬座車寫「Corea」有原因！南韓100年前硬被改成「K」開頭

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾亡

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

萬華男暴斃弟伴屍3天：哥哥不讓我出門

求救不及倒臥家門　精障弟伴屍3天

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

老翁不忍獨身在世自埋身亡

鈕承澤性侵被判4年　提上訴「理由曝光」

即／萬華離奇死亡　男死在樓梯間

即／北市一日驚傳2浮屍　差34分被發現

載妻出門半路擦撞公車！婦捲車底送醫不治亡

少女赴約遭10人霸凌　下場出爐

西濱油罐車撞貨車　驚悚畫面曝光

勾搭男倉管…人妻嬌喊：想吸粉紅哥　綠帽夫氣瘋

鄉長貪污逃陸15年　癌末偷渡回來保外就醫

更多熱門

相關新聞

雲林獨居婦虛弱無法開門　鎖匠開門緊急送醫

雲林獨居婦虛弱無法開門　鎖匠開門緊急送醫

雲林縣古坑鄉一名獨居老婦病困在家中，家屬致電其回應無力氣，向村長求助後經通報東和派出所，由鄭姓警員前往，請鎖匠協助破門搶救，再通報消防救護車將病入膏肓的老婦送往成大斗六分院救治，及時挽回寶貴生命。

首例本土個案「嗅、味覺喪失」

首例本土個案「嗅、味覺喪失」

單身男想買「退休宅」獨居　網推20坪最舒適

單身男想買「退休宅」獨居　網推20坪最舒適

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

姊約妹碰面卻失聯　警破門驚見妹昏迷倒床邊

姊約妹碰面卻失聯　警破門驚見妹昏迷倒床邊

關鍵字：

獨居番路

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

男友IG有2種照片　代表容易出軌

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

不看好阿嬌婚姻？　周揚青曾預言

女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾亡

更多

最夯影音

更多
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面