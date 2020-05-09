「小黃領6萬補助」民眾不爽喊拒搭！林佳龍：不要污名化司機

▲計程車業績受疫情影響減少。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光運輸業成為海嘯第一排，業績大受打擊，生計面臨威脅，交通部針對計程車司機推出多項補助，包括薪資、油料、培訓補貼，每名司機最多可領6萬元。不過外界質疑6萬太多，甚至有人喊出拒搭，交通部長林佳龍表示，不需要污名化司機，計程車是大眾運輸，是防疫、觀光不可或缺的一環。

交通部紓困計程車司機，推出多項補助，包括薪資補貼，每人每月1萬元、連續3個月，共3萬元，此外還有油料補貼每月2000元、連續6個月，共1.2萬元，若司機上滿培訓課程150小時，還可領18960元的補貼，合計每人最多可拿到6萬元的補貼。上述補貼都是正在進行中的措施。

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▲入境國人一律必須搭乘防疫計程車。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，觀光運輸業為疫情下的艱困企業，計程車司機的業績掉到一半一下，幾乎是很難生存，有人一天賺不到幾百元，有人為了減少傳染風險，甚至不敢回家睡覺，對於外界批評「拒搭小黃」，他表示「不應該污名化計程車司機」。

林佳龍表示，針對計程車司機的補助都是正在進行中的措施，沒有加碼，而且都是SARS時期就編列的特別條例預算，計程車隸屬大眾運輸，也是觀光發展的重要一環，全民應該一起努力，協助計程車產業提升服務品質，「不要去比較，誰領得多、誰領得少」。