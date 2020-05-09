6月至7月為重啟CBA關鍵期　姚明：等待外援或全華班陷兩難

▲大陸籃協主席姚明認為CBA重啟時間點或可落在7月左右。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸職業籃球聯賽（CBA）進行完前30輪比賽後便陷入停擺階段，重啟之日仍遙遙無期。對此，大陸籃協主席姚明昨（8日）接受專訪時表示，CBA重啓需要堅持兩個原則，包括符合防疫的大環境及保證競賽的公平性。對於主持人數度提及7月恢復比賽，姚明則回應，「我現在非常有信心。」

姚明昨日接受央視主持人白岩松專訪，就CBA聯賽重啟遇到的困難及挑戰向外界釋疑。姚明表示，已經打完30輪的CBA聯賽在「重啟」的過程中確實遇到了更多挑戰，其中，室內球館封閉的競賽環境對疫情防控提出更高要求、改變賽制也會影響各支球隊的利益以及贊助商權益，再加上外籍球員的入境限制對比賽的公平性增加了挑戰等。

▲大陸籃協主席姚明接受央視專訪。（圖／翻攝澎湃新聞）

對於CBA何時開賽且如何進行的話題，外界已經討論超過兩個月。自最初的4月中旬到5月上旬，原本計劃的時間點過去，聯賽依舊處於停擺的狀態。在姚明受訪前，大陸不少主流媒體提出6月15日復賽的新時間點，並強調「籃協已經再次向體育總局發起申請，CBA這次恢復申請有可能會得到通過。」

對此，姚明在受訪過程中，對於聯賽重啟時間，數次提到7月或7月中的可能性，或將成為CBA比賽進行的關鍵時間點。

不過，依姚明重啟CBA聯賽的三個方案，原封不動、減少賽程或直接進入決賽，都面臨不同困難及挑戰。姚明表示，「原封不動」肯定是CBA公司、各球隊及贊助商們期待的最好結果，但時間是目前需要面對的「最大敵人」，因此，「賽會制的方案成為目前的一個重要選項。」

▲洋將的回歸及使用成為CBA聯賽重啟後，比賽公平性的挑戰 。（圖／CFP）

除了賽制改變，洋將的使用也成為姚明口中「公平性」的觀察重點。就目前看來，CBA各球團能否湊齊所有的外援，便如同CBA聯賽何時能重啟一樣，不能由球團和CBA公司完全掌控。

可以肯定的是，CBA聯賽重啟前，大陸籃協會適當給予球團緩衝時間找人。姚明表示，「如果我們恢復比賽的話，必須提前21天通知球隊，讓他們做好準備。」