「靠北蘇睏」挨轟藍營急道歉！陳柏惟「兩句話」引爆數位三國之戰

▲「數位諸葛亮」簡勤佑與文傳會主委王育敏出面道歉。（圖／文傳會提供）



記者柯振中／綜合報導

國民黨不滿蔡政府的紓困政策，黨團的「數位諸葛亮」簡勤佑創立臉書粉專「靠杯蘇睏」想要蒐集民意，卻意外引起許多不滿，讓許多網友截圖大罵。對此，台中市立委陳柏惟出面說明，想找「數位諸葛亮」沒問題，卻只找到一位，沒想到意外釣出「數位關雲長」、「數位張翼德」等人，意外引爆「數位三國」之戰。

國民黨數位行銷科技長簡勤佑7日設立「靠北蘇睏」粉專，開放網友匿名留言，藉此蒐集民意，讓網友一吐「紓困之亂」的苦水，沒想到有網友貼出「女性跨坐影印機」的圖片，爆發物化女性的爭議。

簡勤佑原先認為，雖然觀感不佳，但這是言論自由，社會上的確有一群人被忽略。不過，經過一天的時間，國民黨態度大轉變，簡勤佑與文傳會主委王育敏一同現身鏡頭前，公開向社會大眾道歉，承認粉專管理存在疏失，往後會負起責任、審視貼文。

▲陳柏惟兩句話意外引爆「數位三國」之戰。（圖／翻攝陳柏惟粉專）



爭議爆發後，立委賴品妤、作家宋尚緯都曾做出批評，也有許多網友在網路上罵翻。對此，陳柏惟在臉書上感嘆，想找「數位諸葛亮」沒什麼問題，不過只有找到一位。

沒想到，貼文發出後，立刻有「數位關雲長」的粉專在下面留言，「數位雲長更給力！」接著下方紛紛冒出「數位張翼德」、「數位黃月英」、「數位龐統」等人，意外引發三國之戰，讓網友笑翻。

不少網友看完後，紛紛在下方留言，「數位集團」、「數位三國誌」、「我也想辦一個了」、「這一排我按讚按得好累」、「把數位曹子孝放在哪裡」、「有數位連環船嗎。」

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▼陳柏惟兩句話意外引爆「數位三國」之戰。（圖／翻攝陳柏惟粉專）

