數位諸葛亮爆了！「靠北蘇睏」貼母湯歧視女性圖挨轟　網紅：悲慘的行銷比不行銷還可怕

▲藍營粉專以歧視女性圖片批評紓困政策。（圖／翻攝自臉書）

文／鬼才阿水Awater

悲慘的行銷比不行銷還可怕

網路行銷、社群經營、頻道運作、品牌規模，這些字詞都在這些年特別熱門，國民黨在選戰失利後更是將所有過錯推給網路行銷不如民進黨，在國民黨徵求數位諸葛亮，期盼能將國民黨這位扶不起的阿斗給拯救起來。

我認為政治人物網路行銷最成功的案例，莫過於柯文哲，透過成功的品牌經營與推廣，不只讓他從一介素人，一躍成為台北市長，連任後更成功創建台灣民眾黨，成為台灣第三大政黨的黨主席。

過去柯文哲使用網路平台，說著與年輕人相近的價值觀，與網紅合作拍片，塑造工作認真勤奮的形象，一舉成為政壇中網路聲量最頂尖的政治人物，當你有了戰略價值與意義，合作與策略聯盟的戰線也越來越多，甚至建構自我價值，跑去成立政黨成為一人獨大的主席，完全堪稱行銷的楷模。

但行銷無論用了再多花俏的手法，使用再多網軍，再多媒體廣告，終究無法掩蓋核心價值的腐爛，就像我們看到廣告文宣中寫得再動人，買過體驗過一次發現是個垃圾後，是絕對不會再回購的，斯德哥爾摩症候群的族群，以及想要藉機賺別人錢分一杯羹的不在討論範圍內，柯文哲過去多次透露心中的真實價值觀，厭女、威權、反同、追名逐利、雙標、兩岸一家親，今天失言一次兩次，大家還可以當作他心直口快，時間久了還看不出來他真面目的，我想真的低估了這位政治人物的能力。

連政治鬥爭的能力都沒有的人，是不可能還在政黨擁有一片天的。

而今天國民黨更是畫虎不成反類犬，自以為不受多數人民喜愛的原因只是不會用網路工具，不懂得行銷自己，而恰恰行銷的第一階段目標就是能被更多人看見，特別是脫離同溫層，這是內容能否被檢驗就是相當重要的關鍵，以這個為了打擊政敵所創立的粉專，恰恰就說明了國民黨是怎樣的人物。

一、女性是可以被物化的，在國民黨這群老男人的眼中，女人永遠只是附屬品，永遠只能被陪襯，千萬不能成為主要的核心人物，特別是蔡英文現在還是一國之君，完全挑戰了這些人的男性地位，就像當年朱立倫參選總統為何會拿到如此低的選票，不正是剛經歷更換洪秀柱的事件？你以為洪秀柱做了甚麼不好的事情嗎？她在國民黨的男人眼中的原罪就是她生為女人，身為女人。

二、用性來做為汙辱女性的價值觀，一個男人周旋女人之間，就叫做風流不下流，一個女人周旋男人之間就是不檢點的淫蕩女性，過去男性可以大辣辣地談論性事，而女性永遠只能被動，只能保守，如果妳是跟我年紀差不多的女性，只要出門穿著裙子時，一定會被長輩要求要穿安全褲，否則就是不檢點。

當女性受到性犯罪、性暴力時，檢討的都是女性穿著不檢點，不懂得保護自己與拒絕，反而加害者成為了忽視的對象。

三、權力關係的鏈結，在過去國民黨一貫的執政原則，就是有關係很多事情就沒關係，正如這張圖片中所述的，今天只要女性願意獻身，這些人就願意提供疏通，特別自己如此，就相信別人也一定都是這樣，只要願意做點小小犧牲，一切都好談。

四、用難笑的梗自己為幽默。這張圖我不清楚35歲以下的人有多少人笑得出來，至少我是完全笑不出來的，我們都經歷過那種4.50歲的男人，說著超級難笑的笑話，講話之後全場只有他自己笑得很開心的尷尬時刻，這類笑話的論點大多大同小異，就是女性有多卑微，男性努力就能有一片天這些，嘲笑別人的不是，自己成功就是靠實力。

▲國民黨數位行銷科技長由Dcard創辦人簡勤佑出任。（圖／記者羅婉庭攝）

為何我這麼討厭雙標仔，民進黨我也沒有覺得100%做的好，我更多次對民進黨提出抨擊，但我真的寧可把時間拿來講國民黨、柯文哲與其黨宇、甚至講黃國昌，這些人就是我最賭爛的雙標代表。

國民黨勝選就是民心所在，國民黨敗選就是網路行銷輸人。

錢櫃大火柯文哲交由部下處理就行，京華城火災隔岸觀火就是優秀表現。

黃國昌說別人獨董就是門神酬庸，自己當獨董就是要大展身手。

最近發現一件很有趣的事情

年輕的柯粉通常也是昌粉。

年老的柯粉通常也是韓粉。

最可悲的是這些粉跑來洗我負評，但大家有發現我可是全台灣唯一一位滿分5分的評分中，可以獲得破表的5.1分的人嗎？

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈～爽快