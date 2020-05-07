18:45抬頭看！今年最後一次「超級月亮」登場　比平常大7%、亮15%

▲今晚記得抬頭看，今年度最後一次超級滿月。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

今年最後一次的超級月亮將在今（7）日18時45分上演！台北天文館表示，今天地心至月心距離僅361182.575公里，也是今年度第三次的超級月亮，錯過這次可就要等到明年了。此時的月亮較一般情況視直徑增加大約7%，亮度增加約15%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。

氣象局指出，5月7日18時45分的滿月，由於與月球過近地點的時間（5月6日11時03分）僅差相約1.3天，因此這次滿月的月面看起來感覺會比較大。

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氣象局說，滿月時月球距離地球361182.575公里，月面視直徑約為33角分。台灣民眾於5月7日入夜後至8日凌晨，可留意夜空中又大又亮的圓月。

▲▼超級月亮。（圖／記者徐文彬攝）

何謂超級月亮？超級月亮是近年來西方非天文專業的流行術語，是一種新月或滿月時月亮位於近地點附近的現象。天文館表示，根據最初定義，滿月或新月必須在其最接近地球的90％範圍內才能被稱為超級月亮，也就是說，以遠地點和近地點的距離差為總長度，此長度的10%加上近地點所得的值，若地月距離介於此值和近地點之間即稱之為超級月亮。

▲超級月亮視直徑增加大約7%，亮度增加約15%。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

實際上如果從月球和地球的中心測量，在224865英里或361885公里（或更小）內的滿月或新月都是超級月亮。此時的月亮較一般情況視直徑增加大約7%，亮度增加約15%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。

▲橢圓形的月球軌道，使地球上所見的月球大小不一樣。（圖／台北天文館）

台北天文館指出，由於月球繞地球的公轉軌道是橢圓形，地球位在橢圓形的其中一個焦點上，這使得月球和地球之間的距離有遠有近，其中離地球最近的位置稱為近地點，最遠的位置稱為遠地點。從地球上觀察，月亮離地球較近時，看起來的視直徑比較大；反之，遠時看來較小。

欣賞滿月無須任何工具，只需找個看得到月亮的地方，以肉眼欣賞月亮就好。拍攝月亮也很簡單，將相機以三腳架固定後，按下拍攝鈕即可。擁有望遠鏡設備者，可透過望遠鏡放大拍攝，效果更佳。

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