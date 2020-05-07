梅雨鋒面下周襲全台「連2天甩雨」　氣象局曝雨最大地區、時間點

▲下周一、二鋒面來襲，全台有雨，中部以北、東北部雨勢最大。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

母親節晚上變天！氣象局指出，今年第一道梅雨鋒面將在周日晚上逐漸接近，北部、東北部率先雲量增多，轉為有陣雨或雷雨的天氣。鋒面主要影響下周一、二，尤其在下周一，中部以北、東北部要留意局部大雨發生。

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▲南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫橙燈，明留意36度以上高溫。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，明天起至周日白天，各地偏向高溫穩定、有午後雷陣雨的天氣，明天北部高溫33度、宜花東28-29度，西半部普遍都有33-35度，越往周末，溫度越高；西半部山區、大台北要留意有零星午後雷陣雨發生。

由於天氣晴朗炎熱，氣象局針對南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫橙燈，明（8）日中午前後有連續出現36度高溫的機率。

▲鋒面主要影響下周一、二，中部以北、東北部會有短暫陣雨跟雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

但周日晚上開始，鋒面逐漸接近，北部、東北部雲量增多，會有陣雨跟雷雨。鋒面主要影響下周一、二，中部以北、東北部會有短暫陣雨跟雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，下周一雨勢尤其明顯，中部以北、東北部要留意局部大雨發生。下周三起，鋒面快速通過後，對天氣影響消失，降雨又會恢復成東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後雷陣雨型態。

至於近期是否有熱帶擾動醞釀？氣象局說，慢慢接近夏天，未來洋面上的熱帶擾動都會漸漸出現，但根據預報，目前並沒有比較有組織的雲系生成。