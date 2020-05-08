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4縣市高溫亮橙燈！今起熱到爆上看36℃　週日晚梅雨季首道移動鋒面到

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今起晴朗炎熱，外出要注意防曬。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天(8日)各地仍為多雲到晴，北台灣整體雲量較昨日減少，除東半部局部地區仍偶爾有短暫陣雨外，西半部山區及大台北地區亦有局部短暫午後雷陣雨。氣象專家吳德榮透露，週日晚間梅雨季第一道移動性鋒面南下，有劇烈天氣發生機率。

溫度方面，東半部高溫約28-31度，西半部高溫約33、34度；其中南投及南高屏近山區或河谷有局部36度以上高溫，氣象局已針對南投、台南、高雄、屏東發布高溫橙色燈號，中南部地區紫外線指數偏高。

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▲▼高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局已針對台南、高雄、屏東發布高溫橙色燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(7日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(8)日至下週(10)日白天，暖氣團逐日增強，各地晴朗炎熱；今明兩天午後各山區有局部短暫陣雨的機率，部分鄰近的平地偶爾受影響；下週日更不穩定，午後對流影響範圍擴大。今日氣溫：北部22至34度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。

最新模式模擬顯示，下週日晚起至下週一(11日)「梅雨季」第1道「移動性」鋒面南下、其結構較強；各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。下週二(12日)各地仍有局部陣雨；但隨鋒面南移，天氣由北而南、依序降雨漸停。下週三、四(13、14日)各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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