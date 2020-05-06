議員蘇家明建請發展桃園老城區　鄭文燦：景福宮創新勢在必行

▲桃園老城區漸沒落，市議員蘇家明建請重視。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市昔日最繁榮的景福宮週邊商圈，近年因商圈發展轉移沒落！市議員蘇家明6日於市政總質詢中，要求市府提出景福宮週邊綜合規劃，找回昔時榮景。市長鄭文燦表示，桃園舊城是從景福宮開始發展，景福宮的元宵遶境及慶讚中元等大型慶典，可引進國際級民俗表演，在保留傳統的同時，桃園大廟的創新勢在必行並融入市民生活。

▲桃園舊城是從景福宮開始發展。（圖／景福宮提供）

蘇家明質詢中，關心桃園舊城區商圈發展及振興作法，建議景福宮週邊規劃議題，並活化舊的景福派出所。對此，經發局長郭裕信表示，由於商圈發展要有特色，特色的型塑要有共識及時間，經發局目前正在辦理規劃案，積極與站前及博愛商圈等組織團體進行溝通，已勾勒好中、長期願景，會後將提供書面資料進行補充說明。

鄭文燦表示，由於目前捷運施工關係，市府將重新研議新民停車場及文昌公園停車場使用情況，並結合舊圖書館進行活化利用。關於舊的景福派出所，市府推動桃園大廟口派出所歷史建築修復計畫，原訂目標是作為將來桃園舊城導覽中心。由於桃園舊城是從景福宮開始發展，派出所也位於景福宮旁，將來文化局修復完成後可由民政局規劃為宗教事務專案辦公室，並在法規許可範圍內與景福宮充分合作，成為推廣慶典及民俗文化的基地。

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