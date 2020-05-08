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曾獲亞洲優良皮革廠不敵疫情　桃園德昌關廠...150員工全數解僱

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▲位於桃園市大園區的德昌皮革製品公司，疑因不敵疫情衝擊導致業務緊縮，已向市府勞動局申請大量解雇計畫。（圖／翻攝自Google）

▲位於桃園市大園區的德昌皮革製品公司，疑因不敵疫情衝擊導致業務緊縮，已向市府勞動局申請大量解雇計畫。（圖／翻攝自Google）

記者沈繼昌／桃園報導

已成立41年的德昌皮革製品公司最近向桃園市府勞動局申請大量解雇計畫，勞動局8日證實，德昌以業務緊縮為由提出大量解僱計畫，預計今年6月30日前分批解僱全廠員工150人，這家位於大園區的老牌皮革公司曾於2011年獲世界皮革雜誌評選年度亞洲優良皮革廠，如今不敵景氣與疫情衝擊亮起熄燈號，也讓地方人士不勝唏噓。

位於大園工業區的德昌皮革製品公司，於1979年由白清輝、白德旺、白錫謙、白萬來等四兄弟創立，從1982年5月開工生產，目前為第二代負責經營，以皮革製造、銷售，並以生產運動休閒鞋、戶外登山鞋與女鞋為主，其中曾於2011年榮獲世界皮革雜誌評選年度亞洲優良皮革廠，後來還在大陸、越南設廠生產，但隨著景氣市場衰退，目前公司業務已緊縮。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府勞動局8日證實，曾於4月29日接獲德昌皮革大量解僱計畫，經派員訪視了解，該廠是以業務緊縮因素，預定6月30日前依勞基法規定，分批解僱全廠150名員工，勞動局將協助勞工申請失業給付及後續就業轉介服務。

市議員徐其萬指出，德昌皮革工廠在大園已有41年歷史，平時都很配合參與地方敦親睦鄰活動，疑似是受景氣影響，不得已才資遣員工，因員工大都是在地人，希望資方能依照勞基法規定優待員工，廠方結束營業後可能朝出售或出租方式處理。

勞動局還說，德昌皮革公司通報大量解僱計畫書，提及主要為新冠肺炎疫情衝擊導致訂單流失、業務緊縮，為避免持續虧損，公司董事會決議解僱150名勞工，另經勞動局派員訪查，公司已與員工說明並進行自治協商程序，後續將依法給付資遣費。

勞動局強調，依據大量解僱勞工保護法第4條及第5條規定，解僱勞工 60日前應將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位及人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商，勞動局後續將維護勞方權益，督促公司依勞動法令規定給付工資及資遣費等費用，亦將關注公司執行情形並積極協助員工辦理失業給付及後續轉介就業，為保障被資遣勞工相關權益，協助事業單位遵循勞動相關法令。

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