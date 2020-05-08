蓬佩奧批中國風險來自中共　華春瑩：是共產黨領導戰勝新冠疫情！

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，中國的風險與共產黨政權有關。對此，大陸外交部發言人華春瑩指出，蓬佩奧的目的很明確，就是想離間中國共產黨和中國人民的關係，「這一次面對新冠肺炎疫情的突襲，是在中國共產黨的堅強領導下，中國全體人民萬眾一心、眾志成城，經過艱苦卓絕的努力，取得了重大的戰略性成果。」

華春瑩表示，的確一段時間以來，美方官員談到任何問題，包括媒體的問題、疫情的問題等，都對中國的政治制度進行了無端的指責，這是令中方堅決不能接受的，而且用心也是非常險惡的，「目的很明確，就是想離間中國共產黨和中國人民的關係。」

華春瑩提到，蓬佩奧作為美國國務卿應該了解，至少41年前美國跟中國建交的時候，美方就了解，中國是由中國共產黨領導的社會主義國家，中國共產黨領導是中國特色社會主義的最本質特徵，「正是在中國共產黨的領導下，中國人民贏得了獨立、自由和解放，而且在國家建設和發展的進程當中不斷取得偉大成就。這一次面對新冠肺炎疫情的突然襲擊，也正是在中國共產黨的堅強領導下，中國全體人民萬眾一心、眾志成城，經過艱苦卓絕的努力，取得了重大的戰略性成果。」

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



華春瑩指出，美方官員說，美國的政權跟中國是不一樣的，有一點的確是不一樣的，那就是中國共產黨和中國政府始終堅持以人為本、生命至上，「我們珍惜每一個人的生命，為了生命不惜成本、不惜代價，上到108歲的老人，下至出生僅30個小時的嬰兒，我們都全力救治，應收盡收、應治盡治。僅在湖北省，我們就治癒了3600名80歲以上的老年患者。」

華春瑩還說，美方一些政客無端攻擊中國共產黨，惡意挑撥離間中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，用心非常的險惡，「這幾年國際知名民調機構連續幾年的民調結果都顯示，中國政府的支持滿意度在世界各國都是高居榜首的。」

華春瑩強調，事實勝於雄辯，美國的那些政客不要再枉費心機地挑撥離間了，「我們認為，中國的政治制度跟美國的政治制度是不矛盾的，我們完全可以和諧共存，這也符合兩國人民的共同利益。」

▼武漢方艙醫院的醫護陪病人跳舞。（圖／路透社）

