　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蓬佩奧批中國風險來自中共　華春瑩：是共產黨領導戰勝新冠疫情！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，中國的風險與共產黨政權有關。對此，大陸外交部發言人華春瑩指出，蓬佩奧的目的很明確，就是想離間中國共產黨和中國人民的關係，「這一次面對新冠肺炎疫情的突襲，是在中國共產黨的堅強領導下，中國全體人民萬眾一心、眾志成城，經過艱苦卓絕的努力，取得了重大的戰略性成果。」

華春瑩表示，的確一段時間以來，美方官員談到任何問題，包括媒體的問題、疫情的問題等，都對中國的政治制度進行了無端的指責，這是令中方堅決不能接受的，而且用心也是非常險惡的，「目的很明確，就是想離間中國共產黨和中國人民的關係。」

華春瑩提到，蓬佩奧作為美國國務卿應該了解，至少41年前美國跟中國建交的時候，美方就了解，中國是由中國共產黨領導的社會主義國家，中國共產黨領導是中國特色社會主義的最本質特徵，「正是在中國共產黨的領導下，中國人民贏得了獨立、自由和解放，而且在國家建設和發展的進程當中不斷取得偉大成就。這一次面對新冠肺炎疫情的突然襲擊，也正是在中國共產黨的堅強領導下，中國全體人民萬眾一心、眾志成城，經過艱苦卓絕的努力，取得了重大的戰略性成果。」

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩指出，美方官員說，美國的政權跟中國是不一樣的，有一點的確是不一樣的，那就是中國共產黨和中國政府始終堅持以人為本、生命至上，「我們珍惜每一個人的生命，為了生命不惜成本、不惜代價，上到108歲的老人，下至出生僅30個小時的嬰兒，我們都全力救治，應收盡收、應治盡治。僅在湖北省，我們就治癒了3600名80歲以上的老年患者。」

華春瑩還說，美方一些政客無端攻擊中國共產黨，惡意挑撥離間中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，用心非常的險惡，「這幾年國際知名民調機構連續幾年的民調結果都顯示，中國政府的支持滿意度在世界各國都是高居榜首的。」

華春瑩強調，事實勝於雄辯，美國的那些政客不要再枉費心機地挑撥離間了，「我們認為，中國的政治制度跟美國的政治制度是不矛盾的，我們完全可以和諧共存，這也符合兩國人民的共同利益。」

▼武漢方艙醫院的醫護陪病人跳舞。（圖／路透社）

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

ET快訊
阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡正元指北京容忍台灣「準獨立」　國台辦回應了

蓬佩奧批中國風險來自中共　華春瑩：是共產黨領導戰勝新冠疫情！

河南鞏義發現5300年前「河洛古國」　仰韶文化中最具都市規格聚落遺跡

台灣想參加世衛大會　華春瑩：根本不是為了台灣民眾的健康福祉

裝葉克膜搶救38天！染疫男醫變「黑面」容貌大改…臥床百日已出院

台灣爭取參加WHA　央視發評論：問題根本不存在

「戴口罩運動」又出事！再一位國中生猝死…半個月已有3人

陸公安部副部長孫力軍落馬　今被國務院免去職務

上海、廣東9日下調防疫等級　陸剩北京等五地「二級響應」

百度李彥宏：「新基建」加速智能經濟到來　提升人類應對風險能力

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

蔡正元指北京容忍台灣「準獨立」　國台辦回應了

蓬佩奧批中國風險來自中共　華春瑩：是共產黨領導戰勝新冠疫情！

河南鞏義發現5300年前「河洛古國」　仰韶文化中最具都市規格聚落遺跡

台灣想參加世衛大會　華春瑩：根本不是為了台灣民眾的健康福祉

裝葉克膜搶救38天！染疫男醫變「黑面」容貌大改…臥床百日已出院

台灣爭取參加WHA　央視發評論：問題根本不存在

「戴口罩運動」又出事！再一位國中生猝死…半個月已有3人

陸公安部副部長孫力軍落馬　今被國務院免去職務

上海、廣東9日下調防疫等級　陸剩北京等五地「二級響應」

百度李彥宏：「新基建」加速智能經濟到來　提升人類應對風險能力

中職／媒體大陣仗採訪　洪總：中職堅持開打是對的

不斷更新／桃猿率先突破米蘭達　3局樂天1比0兄弟

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

門市面臨斷電　台中牛排館5/1起暫停營業2個月「讓我們放暑假」

中職／疫情下開球與有榮焉　口罩國家隊付出再多也甘願

不斷更新／郭阜林打下有觀眾第一分　3局統一2比0富邦

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

春年必吃「刈菜」真的能長壽！醫曝超豐富營養素…還能降低阿茲海默症

陰影打得好立馬瘦2公斤！Angelababy彩妝師親授「4種臉型修容秘訣」

大陸熱門新聞

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

Uniqlo「試衣間活春宮」女主又有新片洩出

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

他發狂「徒手挖眼」丟地！老婆右眼成黑洞

已婚男「無懼閨蜜在隔壁」…硬上熟睡前女友

小偷凌晨溜進來...雪納瑞「二哈上身」全程安靜對視！

6歲女童獨自生活幼稚園1年！爸媽：養不起

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮霸氣「全部要回來」

她突暴肥18KG　調閱監視器發現驚人真相

廢棄墓地傳出呼救聲！　狠兒「活埋」79歲老母

英媒刊假影片控武漢實驗室洩毒　華春瑩回應

3歲兒17F墜亡！鄰居嘆：睡醒找媽媽

幼童幼稚園中吊死！官方通報：是意外

走一走滑下來！　年輕產婦低頭「孩子躺血泊中」

更多熱門

相關新聞

大夜護士下班…遇到一群少年的暖心行為差點哭出來

大夜護士下班…遇到一群少年的暖心行為差點哭出來

新冠肺炎疫情影響全球，醫護人員忙翻，還得置身在高感染風險的環境，新北市一群少年感激醫護人員的付出，每個禮拜騰出2到3天的時間製作雞蛋糕，一天可做超過200份，並隨機送去新北各大醫院，其中汐止國泰的大夜護士在早上下班後，步出醫院聞到超香氣味，看著少年給予熱騰騰的美食，感動到快哭了。

紓困亂象！10萬貸款被拿去買股票、繳房貸

紓困亂象！10萬貸款被拿去買股票、繳房貸

竹縣八大解鎖　採實名+梅花座

竹縣八大解鎖　採實名+梅花座

吳鳳助攻台灣登「土耳其知名媒體」

吳鳳助攻台灣登「土耳其知名媒體」

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

關鍵字：

蓬佩奧華春瑩新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面